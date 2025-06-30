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Россияне рассказали, где чаще всего встречают свою любовь - РИА Новости, 30.06.2025
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04:05 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/rossijane-2026194153.html
Россияне рассказали, где чаще всего встречают свою любовь
Россияне рассказали, где чаще всего встречают свою любовь - РИА Новости, 30.06.2025
Россияне рассказали, где чаще всего встречают свою любовь
Россияне в большинстве случаев встречают свою любовь на работе и в соцсетях, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T04:05:00+03:00
2025-06-30T04:05:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россияне в большинстве случаев встречают свою любовь на работе и в соцсетях, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 14% участников исследования. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 13% респондентов встретили свою пару там. Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов. Знакомства также завязываются через общих друзей (9%), во время учебы в вузах и колледжах (7%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств. А 4% нашли любовь еще в школьные годы. Еще 4% познакомились в кафе или ресторанах. По 2% россиян повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Также 2% рассказали, что вместе с самого детства. По сравнению с жителями других регионов, москвичи чаще находят вторую половину на сайтах знакомств (12% против 5% по России) и на работе (16% против 14%).
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общество, россия
Общество, Россия
Россияне рассказали, где чаще всего встречают свою любовь

Россияне чаще всего встречают свою любовь на работе и в соцсетях

© Fotolia / baranqМолодая пара у компьютера
Молодая пара у компьютера - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Fotolia / baranq
Молодая пара у компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россияне в большинстве случаев встречают свою любовь на работе и в соцсетях, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 14% участников исследования. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 13% респондентов встретили свою пару там. Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице", - показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов.
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Знакомства также завязываются через общих друзей (9%), во время учебы в вузах и колледжах (7%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств.
А 4% нашли любовь еще в школьные годы. Еще 4% познакомились в кафе или ресторанах. По 2% россиян повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Также 2% рассказали, что вместе с самого детства.
По сравнению с жителями других регионов, москвичи чаще находят вторую половину на сайтах знакомств (12% против 5% по России) и на работе (16% против 14%).
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