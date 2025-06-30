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СК поделился подробностями дела ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025
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12:13 30.06.2025 (обновлено: 12:36 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/rol-2026254743.html
СК поделился подробностями дела ОПГ в Екатеринбурге
СК поделился подробностями дела ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025
СК поделился подробностями дела ОПГ в Екатеринбурге
Следственные действия, допросы, признания и проверка показаний позволили сделать вывод о причастности задержанных в Екатеринбурге к преступлениям, сообщила РИА... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:13:00+03:00
2025-06-30T12:36:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
азербайджан
светлана петренко
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следственные действия, допросы, признания и проверка показаний позволили сделать вывод о причастности задержанных в Екатеринбурге к преступлениям, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы", - сказала она. По словам Петренко, также в ходе следствия проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений. Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Против фигурантов расследуется дело по статьям об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026254091.html
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происшествия, россия, екатеринбург, азербайджан, светлана петренко, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Азербайджан, Светлана Петренко, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
СК поделился подробностями дела ОПГ в Екатеринбурге

СК установил причастность задержанных в Екатеринбурге к преступлениям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следственные действия, допросы, признания и проверка показаний позволили сделать вывод о причастности задержанных в Екатеринбурге к преступлениям, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Выполненные следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям и наличии в их действиях признаков преступной группы", - сказала она.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СК провел 14 обысков по делу ОПГ в Екатеринбурге
Вчера, 12:09
По словам Петренко, также в ходе следствия проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.
Против фигурантов расследуется дело по статьям об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СК назвал причину смерти одного из фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге
Вчера, 11:57
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургАзербайджанСветлана ПетренкоМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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