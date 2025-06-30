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Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 30.06.2025 (обновлено: 10:21 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/rogov-2026221002.html
Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках
Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках - РИА Новости, 30.06.2025
Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках
Большинство военнослужащих ВСУ, пропавших без вести в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, были ликвидированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:05:00+03:00
2025-06-30T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир рогов
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Большинство военнослужащих ВСУ, пропавших без вести в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, были ликвидированы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее издание "Общественное. Новости" сообщило, что родственники пропавших в Крынках украинских военных организовали акцию протеста в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч солдат, судьба которых остается неизвестной в течение года."Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр", - сказал Рогов.По его словам, режим Владимира Зеленского безразлично и бесчувственно отправлял своих солдат на верную гибель. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ неоднократно пытались безуспешно захватить, переходя реку с 2023 года. Они были оттеснены, а само село и прилегающие территории очищены от присутствия боевиков. Позже войска предприняли неудачные попытки перейти Днепр и закрепиться выше по течению, в районе населенного пункта Днепряны.Массовая акция протеста прошла на Майдане Незалежности (площадь Независимости) в среду. Более тысячи человек, включая военнослужащих, ветеранов ВСУ, а также семьи погибших и пленных украинских солдат, вышли на площадь. Протестующие обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу помочь навести порядок на Украине.
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владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп
Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках

Рогов: пропавших без вести в Крынках военных ВСУ ликвидировали

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Большинство военнослужащих ВСУ, пропавших без вести в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, были ликвидированы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее издание "Общественное. Новости" сообщило, что родственники пропавших в Крынках украинских военных организовали акцию протеста в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч солдат, судьба которых остается неизвестной в течение года.

"Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр", - сказал Рогов.

По его словам, режим Владимира Зеленского безразлично и бесчувственно отправлял своих солдат на верную гибель.

Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ неоднократно пытались безуспешно захватить, переходя реку с 2023 года. Они были оттеснены, а само село и прилегающие территории очищены от присутствия боевиков. Позже войска предприняли неудачные попытки перейти Днепр и закрепиться выше по течению, в районе населенного пункта Днепряны.

Массовая акция протеста прошла на Майдане Незалежности (площадь Независимости) в среду. Более тысячи человек, включая военнослужащих, ветеранов ВСУ, а также семьи погибших и пленных украинских солдат, вышли на площадь. Протестующие обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу помочь навести порядок на Украине.


 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд Трамп
 
 
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