Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках
Рогов: пропавших без вести в Крынках военных ВСУ ликвидировали
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Большинство военнослужащих ВСУ, пропавших без вести в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, были ликвидированы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее издание "Общественное. Новости" сообщило, что родственники пропавших в Крынках украинских военных организовали акцию протеста в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч солдат, судьба которых остается неизвестной в течение года.
"Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр", - сказал Рогов.
По его словам, режим Владимира Зеленского безразлично и бесчувственно отправлял своих солдат на верную гибель.
Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ неоднократно пытались безуспешно захватить, переходя реку с 2023 года. Они были оттеснены, а само село и прилегающие территории очищены от присутствия боевиков. Позже войска предприняли неудачные попытки перейти Днепр и закрепиться выше по течению, в районе населенного пункта Днепряны.
Массовая акция протеста прошла на Майдане Незалежности (площадь Независимости) в среду. Более тысячи человек, включая военнослужащих, ветеранов ВСУ, а также семьи погибших и пленных украинских солдат, вышли на площадь. Протестующие обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу помочь навести порядок на Украине.
Ранее издание "Общественное. Новости" сообщило, что родственники пропавших в Крынках украинских военных организовали акцию протеста в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч солдат, судьба которых остается неизвестной в течение года.
"Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр", - сказал Рогов.
По его словам, режим Владимира Зеленского безразлично и бесчувственно отправлял своих солдат на верную гибель.
Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ неоднократно пытались безуспешно захватить, переходя реку с 2023 года. Они были оттеснены, а само село и прилегающие территории очищены от присутствия боевиков. Позже войска предприняли неудачные попытки перейти Днепр и закрепиться выше по течению, в районе населенного пункта Днепряны.
Массовая акция протеста прошла на Майдане Незалежности (площадь Независимости) в среду. Более тысячи человек, включая военнослужащих, ветеранов ВСУ, а также семьи погибших и пленных украинских солдат, вышли на площадь. Протестующие обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу помочь навести порядок на Украине.