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РЭЦ расширяет возможности получения сертификата "Сделано в России" - РИА Новости, 30.06.2025
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12:47 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/rets-2026276295.html
РЭЦ расширяет возможности получения сертификата "Сделано в России"
РЭЦ расширяет возможности получения сертификата "Сделано в России" - РИА Новости, 30.06.2025
РЭЦ расширяет возможности получения сертификата "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает совершенствовать систему поддержки отечественных экспортеров в рамках программы национального бренда... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:47:00+03:00
2025-06-30T12:47:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает совершенствовать систему поддержки отечественных экспортеров в рамках программы национального бренда "Сделано в России", расширяя перечень отраслей и категорий компаний, которые могут получить бесплатный добровольный сертификат соответствия, сообщает центр."Теперь к числу полноценных участников программы присоединяются представители IT-сферы, креативных индустрий, ювелирного производства и сферы услуг", - говорится в сообщении."Российский экспортный центр продолжает расширять возможности получения сертификата "Сделано в России", что отражает растущую роль цифровых технологий и креативных индустрий в экспорте. Включение IT-компаний, представителей креативных отраслей, ювелирного производства и сферы услуг в программу — важный шаг для повышения доверия к российской продукции как на внутреннем, так и на международном рынках. Мы значительно упростили процесс сертификации и снизили административную нагрузку на компании, а также увеличили срок действия сертификатов до трех лет. Это позволит большему числу производителей получить официальный знак качества, укрепить позиции отечественных товаров и услуг на глобальной арене и способствовать развитию экспортного потенциала страны", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Для IT-компаний появилась возможность получить сертификат на основании свидетельства о регистрации программы ЭВМ, выдаваемого Роспатентом, либо других документов, подтверждающих исключительные права на программное обеспечение.Производители аудиовизуальной продукции, относящиеся к креативным индустриям, теперь также могут маркировать свои произведения знаком "Сделано в России". Для этого достаточно предоставить документ, подтверждающий исключительное право на аудиовизуальный продукт, что позволит поддержать присутствие российского культурного и творческого контента на международных рынках.Ювелирные компании, занимающиеся обработкой драгоценных металлов, получили возможность проходить сертификацию при постановке на специализированный учет в Российской пробирной палате (реестр ГИИС ДМДК).В сфере услуг сертификация теперь возможна на основании включения компаний в отраслевые реестры, которые ведут федеральные органы исполнительной власти.Кроме того, важным нововведением стало увеличение срока действия сертификатов, выдаваемых с 11 июня 2025 года, до трех лет.Программа "Сделано в России" предлагает бесплатную и добровольную сертификацию для производителей несырьевых товаров и услуг. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Для прохождения проверки со стороны РЭЦ — достаточно подать заявку на официальном сайте Российского экспортного центра, прикрепить необходимые документы в электронном виде и подписать автоматически сформированную анкету.Национальный бренд "Сделано в России" развивается уже почти десять лет под руководством Российского экспортного центра и официально поддерживается решениями правительства Российской Федерации. Координацию программы осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20250626/sertifikat-2025646106.html
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технологии, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), вероника никишина, экономика
Технологии, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Вероника Никишина, Экономика
РЭЦ расширяет возможности получения сертификата "Сделано в России"

РЭЦ расширило число компаний, которым могут дать сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке
Стенд Российского экспортного центра на выставке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжает совершенствовать систему поддержки отечественных экспортеров в рамках программы национального бренда "Сделано в России", расширяя перечень отраслей и категорий компаний, которые могут получить бесплатный добровольный сертификат соответствия, сообщает центр.
"Теперь к числу полноценных участников программы присоединяются представители IT-сферы, креативных индустрий, ювелирного производства и сферы услуг", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Компания из Краснодарского края получила сертификат "Сделано в России"
26 июня, 18:41
"Российский экспортный центр продолжает расширять возможности получения сертификата "Сделано в России", что отражает растущую роль цифровых технологий и креативных индустрий в экспорте. Включение IT-компаний, представителей креативных отраслей, ювелирного производства и сферы услуг в программу — важный шаг для повышения доверия к российской продукции как на внутреннем, так и на международном рынках. Мы значительно упростили процесс сертификации и снизили административную нагрузку на компании, а также увеличили срок действия сертификатов до трех лет. Это позволит большему числу производителей получить официальный знак качества, укрепить позиции отечественных товаров и услуг на глобальной арене и способствовать развитию экспортного потенциала страны", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Для IT-компаний появилась возможность получить сертификат на основании свидетельства о регистрации программы ЭВМ, выдаваемого Роспатентом, либо других документов, подтверждающих исключительные права на программное обеспечение.
Производители аудиовизуальной продукции, относящиеся к креативным индустриям, теперь также могут маркировать свои произведения знаком "Сделано в России". Для этого достаточно предоставить документ, подтверждающий исключительное право на аудиовизуальный продукт, что позволит поддержать присутствие российского культурного и творческого контента на международных рынках.
Флаг Марокко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Торгпред РФ в Марокко рассказал о возможностях для российских компаний
26 июня, 11:16
Ювелирные компании, занимающиеся обработкой драгоценных металлов, получили возможность проходить сертификацию при постановке на специализированный учет в Российской пробирной палате (реестр ГИИС ДМДК).
В сфере услуг сертификация теперь возможна на основании включения компаний в отраслевые реестры, которые ведут федеральные органы исполнительной власти.
Кроме того, важным нововведением стало увеличение срока действия сертификатов, выдаваемых с 11 июня 2025 года, до трех лет.
Программа "Сделано в России" предлагает бесплатную и добровольную сертификацию для производителей несырьевых товаров и услуг. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Для прохождения проверки со стороны РЭЦ — достаточно подать заявку на официальном сайте Российского экспортного центра, прикрепить необходимые документы в электронном виде и подписать автоматически сформированную анкету.
Национальный бренд "Сделано в России" развивается уже почти десять лет под руководством Российского экспортного центра и официально поддерживается решениями правительства Российской Федерации. Координацию программы осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ.
Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко выступает на Чебоксарском экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
РЭЦ рассказал о новых механизмах проведения платежей в ВЭД
27 июня, 20:10
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Вероника НикишинаЭкономика
 
 
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