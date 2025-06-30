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Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 30.06.2025 (обновлено: 11:17 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/rand-2025842357.html
Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона
Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона - РИА Новости, 30.06.2025
Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона
Американский аналитический центр RAND, один из ключевых подрядчиков Пентагона, опубликовал доклад The Consequences of the Russia-Ukraine War ("Последствия... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:00:00+03:00
2025-06-30T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
европа
сша
министерство обороны сша
rand
нато
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американский аналитический центр RAND, один из ключевых подрядчиков Пентагона, опубликовал доклад The Consequences of the Russia-Ukraine War ("Последствия российско-украинской войны"). Эксперты проанализировали военно-политические, экономические и идеологические аспекты этого конфликта. Об их выводах — в материале РИА Новости.Рассорить Россию с ЕвропойАвторы документы с самого начала не скрывают: у США в этой войне есть свои совершенно определенные геополитические и геостратегические цели. И это отнюдь не поддержка "молодой украинской демократии" в борьбе с "агрессией авторитарной России", как твердят западные медиа.Главная задача Вашингтона — вбить клин между Европой и Россией, Европой и Китаем, а также Россией и Китаем. По мнению экспертов, это предотвратит формирование многополярного мира в ближайшей перспективе. Приоритет США — укрепление транснациональных связей и усиление НАТО, чтобы сохранить за собой главный полюс силы и мирового влияния.Эпоха "прагматических" и "транзакционных" отношений между ЕС и Москвой завершена, отмечается в докладе. Европа прогнулась под давлением США и официально рассматривает Россию как основную угрозу. Сотрудничество прекратилось — причем по инициативе Запада. Украина для Вашингтона стала, по сути, тараном, разрушившим некогда взаимовыгодные отношения конкурентов.В ответ Россия и Китай пытаются подорвать единство НАТО и ЕС в информационном, дипломатическом и экономическом пространстве. Методы Москвы и Пекина — пропаганда, кибератаки, шпионаж, диверсии.Главный геополитический противник США — Китай. А украинский конфликт — удобный учебный полигон, где проверяют новые виды вооружений, тактику, средства разведки и связи. Этот опыт потом систематизируют и адаптируют для применения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Сценарий эскалацииГлавный вывод: способы ведения боевых действий надо пересматривать. Дешевые дроны, массово барражирующие над полем боя, изменили в XXI веке всю картину войны.Пара БПЛА по цене десять тысяч долларов каждый способна уничтожить тяжелый танк стоимостью в миллионы. Стаи беспилотных разведчиков круглосуточно висят над "серой зоной" — скрытное перемещение войск отныне невозможно. Дистанционное минирование с дронов превращает логистику ближнего тыла в сущий ад.Необходимо реорганизовывать ВПК и делать ставку на массовое производство дешевых дронов, боеприпасов, внедрение автономных систем вооружений. А также следует вплотную заняться средствами РЭБ — в этой области, признают эксперты, США серьезно отстали от России. Тут требуются прорывные решения, это одна из главных задач.Тем не менее авторы доклада уверены: США одержат верх над любым равным по силе противником. Это гарантируют подавляющая военно-воздушная мощь и сильный флот.Прямой вооруженный конфликт с Россией или Китаем пойдет по пути эскалации: уничтожение спутниковых группировок, кибератаки, разрушение логистики, диверсии в тылу. И как кульминация — обмен ядерными ударами. Для начала — тактическим оружием.Рекомендации Белому домуАналитики RAND призывают не доводить до этого. Но дают ряд рекомендаций по противостоянию с Москвой и Пекином.Во-первых, США и Европе нужно активнее обмениваться мнениями и развединформацией, укреплять дух союзничества.Во-вторых, надо усилить борьбу с "пропагандой противника". Ну, то есть со СМИ неугодных стран.В-третьих, экономические санкции должны быть "умнее". Москва за три года прекрасно адаптировалась к западным запретам.Нельзя экономить на модернизации военной промышленности, подчеркивается в докладе. Вооруженный конфликт на Украине показал, что артиллерийские снаряды в современной войне расходуются очень быстро — их всегда не хватает. Чтобы своевременно пополнять запасы, требуется повысить эффективность производства.Кроме того, эксперты RAND настаивают на необходимости усовершенствовать военную инфраструктуру в европейских странах НАТО. А именно: модернизировать аэродромы, усилить мосты, расширить дороги, создать базы хранения топлива и боеприпасов, организовать перевалочные пункты для воинских эшелонов и прочее. Это нужно не для нападения на Россию, а для "сдерживания", оговариваются авторы доклада.В общем, американские аналитики рассматривают нынешний вооруженный конфликт в Восточной Европе как один из этапов противостояния с Москвой и Пекином. Сама Украина при таких раскладах превращается в вечный американский полигон, а Европа — в большой военный тыловой лагерь.
https://ria.ru/20250627/nato-2025801654.html
https://ria.ru/20250626/pentagon-2025671297.html
https://ria.ru/20250627/nato-2025742030.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, россия, европа, сша, министерство обороны сша, rand, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Европа, США, Министерство обороны США, RAND, НАТО
Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона

Центр RAND: Нужно притормозить формирование многополярного мира

© Getty Images / SOPA Images/Kim Jae-HwanАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / SOPA Images/Kim Jae-Hwan
Американские военные во время учений. Архивное фото
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американский аналитический центр RAND, один из ключевых подрядчиков Пентагона, опубликовал доклад The Consequences of the Russia-Ukraine War ("Последствия российско-украинской войны"). Эксперты проанализировали военно-политические, экономические и идеологические аспекты этого конфликта. Об их выводах — в материале РИА Новости.

Рассорить Россию с Европой

Авторы документы с самого начала не скрывают: у США в этой войне есть свои совершенно определенные геополитические и геостратегические цели. И это отнюдь не поддержка "молодой украинской демократии" в борьбе с "агрессией авторитарной России", как твердят западные медиа.
© AP Photo / Boris GrdanoskiАмериканские военные на военной базе в Скопье
Американские военные на военной базе в Скопье - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Boris Grdanoski
Американские военные на военной базе в Скопье
Главная задача Вашингтона — вбить клин между Европой и Россией, Европой и Китаем, а также Россией и Китаем. По мнению экспертов, это предотвратит формирование многополярного мира в ближайшей перспективе. Приоритет США — укрепление транснациональных связей и усиление НАТО, чтобы сохранить за собой главный полюс силы и мирового влияния.
Эпоха "прагматических" и "транзакционных" отношений между ЕС и Москвой завершена, отмечается в докладе. Европа прогнулась под давлением США и официально рассматривает Россию как основную угрозу. Сотрудничество прекратилось — причем по инициативе Запада. Украина для Вашингтона стала, по сути, тараном, разрушившим некогда взаимовыгодные отношения конкурентов.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные
В ответ Россия и Китай пытаются подорвать единство НАТО и ЕС в информационном, дипломатическом и экономическом пространстве. Методы Москвы и Пекина — пропаганда, кибератаки, шпионаж, диверсии.
Главный геополитический противник США — Китай. А украинский конфликт — удобный учебный полигон, где проверяют новые виды вооружений, тактику, средства разведки и связи. Этот опыт потом систематизируют и адаптируют для применения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сценарий эскалации

Главный вывод: способы ведения боевых действий надо пересматривать. Дешевые дроны, массово барражирующие над полем боя, изменили в XXI веке всю картину войны.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Москва не ожидает изменений в антироссийском курсе НАТО, заявили в МИД
27 июня, 13:11
Пара БПЛА по цене десять тысяч долларов каждый способна уничтожить тяжелый танк стоимостью в миллионы. Стаи беспилотных разведчиков круглосуточно висят над "серой зоной" — скрытное перемещение войск отныне невозможно. Дистанционное минирование с дронов превращает логистику ближнего тыла в сущий ад.
Необходимо реорганизовывать ВПК и делать ставку на массовое производство дешевых дронов, боеприпасов, внедрение автономных систем вооружений. А также следует вплотную заняться средствами РЭБ — в этой области, признают эксперты, США серьезно отстали от России. Тут требуются прорывные решения, это одна из главных задач.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Пентагоне рассказали о бюджете на 2026 финансовый год
26 июня, 20:46
Тем не менее авторы доклада уверены: США одержат верх над любым равным по силе противником. Это гарантируют подавляющая военно-воздушная мощь и сильный флот.
Прямой вооруженный конфликт с Россией или Китаем пойдет по пути эскалации: уничтожение спутниковых группировок, кибератаки, разрушение логистики, диверсии в тылу. И как кульминация — обмен ядерными ударами. Для начала — тактическим оружием.

Рекомендации Белому дому

Аналитики RAND призывают не доводить до этого. Но дают ряд рекомендаций по противостоянию с Москвой и Пекином.
Во-первых, США и Европе нужно активнее обмениваться мнениями и развединформацией, укреплять дух союзничества.
© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua LeonardФинские военнослужащие во время учений НАТО
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard
Финские военнослужащие во время учений НАТО
Во-вторых, надо усилить борьбу с "пропагандой противника". Ну, то есть со СМИ неугодных стран.
В-третьих, экономические санкции должны быть "умнее". Москва за три года прекрасно адаптировалась к западным запретам.
Нельзя экономить на модернизации военной промышленности, подчеркивается в докладе. Вооруженный конфликт на Украине показал, что артиллерийские снаряды в современной войне расходуются очень быстро — их всегда не хватает. Чтобы своевременно пополнять запасы, требуется повысить эффективность производства.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg
27 июня, 10:29
Кроме того, эксперты RAND настаивают на необходимости усовершенствовать военную инфраструктуру в европейских странах НАТО. А именно: модернизировать аэродромы, усилить мосты, расширить дороги, создать базы хранения топлива и боеприпасов, организовать перевалочные пункты для воинских эшелонов и прочее. Это нужно не для нападения на Россию, а для "сдерживания", оговариваются авторы доклада.
В общем, американские аналитики рассматривают нынешний вооруженный конфликт в Восточной Европе как один из этапов противостояния с Москвой и Пекином. Сама Украина при таких раскладах превращается в вечный американский полигон, а Европа — в большой военный тыловой лагерь.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЕвропаСШАМинистерство обороны СШАRANDНАТО
 
 
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