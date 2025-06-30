https://ria.ru/20250630/rand-2025842357.html

Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона

Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона - РИА Новости, 30.06.2025

Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона

Американский аналитический центр RAND, один из ключевых подрядчиков Пентагона, опубликовал доклад The Consequences of the Russia-Ukraine War ("Последствия... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американский аналитический центр RAND, один из ключевых подрядчиков Пентагона, опубликовал доклад The Consequences of the Russia-Ukraine War ("Последствия российско-украинской войны"). Эксперты проанализировали военно-политические, экономические и идеологические аспекты этого конфликта. Об их выводах — в материале РИА Новости.Рассорить Россию с ЕвропойАвторы документы с самого начала не скрывают: у США в этой войне есть свои совершенно определенные геополитические и геостратегические цели. И это отнюдь не поддержка "молодой украинской демократии" в борьбе с "агрессией авторитарной России", как твердят западные медиа.Главная задача Вашингтона — вбить клин между Европой и Россией, Европой и Китаем, а также Россией и Китаем. По мнению экспертов, это предотвратит формирование многополярного мира в ближайшей перспективе. Приоритет США — укрепление транснациональных связей и усиление НАТО, чтобы сохранить за собой главный полюс силы и мирового влияния.Эпоха "прагматических" и "транзакционных" отношений между ЕС и Москвой завершена, отмечается в докладе. Европа прогнулась под давлением США и официально рассматривает Россию как основную угрозу. Сотрудничество прекратилось — причем по инициативе Запада. Украина для Вашингтона стала, по сути, тараном, разрушившим некогда взаимовыгодные отношения конкурентов.В ответ Россия и Китай пытаются подорвать единство НАТО и ЕС в информационном, дипломатическом и экономическом пространстве. Методы Москвы и Пекина — пропаганда, кибератаки, шпионаж, диверсии.Главный геополитический противник США — Китай. А украинский конфликт — удобный учебный полигон, где проверяют новые виды вооружений, тактику, средства разведки и связи. Этот опыт потом систематизируют и адаптируют для применения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Сценарий эскалацииГлавный вывод: способы ведения боевых действий надо пересматривать. Дешевые дроны, массово барражирующие над полем боя, изменили в XXI веке всю картину войны.Пара БПЛА по цене десять тысяч долларов каждый способна уничтожить тяжелый танк стоимостью в миллионы. Стаи беспилотных разведчиков круглосуточно висят над "серой зоной" — скрытное перемещение войск отныне невозможно. Дистанционное минирование с дронов превращает логистику ближнего тыла в сущий ад.Необходимо реорганизовывать ВПК и делать ставку на массовое производство дешевых дронов, боеприпасов, внедрение автономных систем вооружений. А также следует вплотную заняться средствами РЭБ — в этой области, признают эксперты, США серьезно отстали от России. Тут требуются прорывные решения, это одна из главных задач.Тем не менее авторы доклада уверены: США одержат верх над любым равным по силе противником. Это гарантируют подавляющая военно-воздушная мощь и сильный флот.Прямой вооруженный конфликт с Россией или Китаем пойдет по пути эскалации: уничтожение спутниковых группировок, кибератаки, разрушение логистики, диверсии в тылу. И как кульминация — обмен ядерными ударами. Для начала — тактическим оружием.Рекомендации Белому домуАналитики RAND призывают не доводить до этого. Но дают ряд рекомендаций по противостоянию с Москвой и Пекином.Во-первых, США и Европе нужно активнее обмениваться мнениями и развединформацией, укреплять дух союзничества.Во-вторых, надо усилить борьбу с "пропагандой противника". Ну, то есть со СМИ неугодных стран.В-третьих, экономические санкции должны быть "умнее". Москва за три года прекрасно адаптировалась к западным запретам.Нельзя экономить на модернизации военной промышленности, подчеркивается в докладе. Вооруженный конфликт на Украине показал, что артиллерийские снаряды в современной войне расходуются очень быстро — их всегда не хватает. Чтобы своевременно пополнять запасы, требуется повысить эффективность производства.Кроме того, эксперты RAND настаивают на необходимости усовершенствовать военную инфраструктуру в европейских странах НАТО. А именно: модернизировать аэродромы, усилить мосты, расширить дороги, создать базы хранения топлива и боеприпасов, организовать перевалочные пункты для воинских эшелонов и прочее. Это нужно не для нападения на Россию, а для "сдерживания", оговариваются авторы доклада.В общем, американские аналитики рассматривают нынешний вооруженный конфликт в Восточной Европе как один из этапов противостояния с Москвой и Пекином. Сама Украина при таких раскладах превращается в вечный американский полигон, а Европа — в большой военный тыловой лагерь.

https://ria.ru/20250627/nato-2025801654.html

https://ria.ru/20250626/pentagon-2025671297.html

https://ria.ru/20250627/nato-2025742030.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, россия, европа, сша, министерство обороны сша, rand, нато