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УВКПЧ: на Украине пытали 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией

УВКПЧ: на Украине пытали 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией - РИА Новости, 30.06.2025

УВКПЧ: на Украине пытали 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией

По меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в "сотрудничестве" с Россией, подверглись пыткам с 24 февраля 2022 года, говорится в докладе... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:46:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. По меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в "сотрудничестве" с Россией, подверглись пыткам с 24 февраля 2022 года, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года. "За отчетный период УВКПЧ опросило 56 человек, задержанных украинскими властями по обвинению в государственной измене, "сотрудничестве" и других преступлениях, связанных с нацбезопасностью, в семи официальных учреждениях. Одиннадцать из них рассказали об избиениях и угрозах во время задержания или допроса, а один человек рассказал о лишении сна в первые дни содержания под стражей. Эти действия произошли в период с 2022 по 2025 год. В целом, с 24 февраля 2022 года УВКПЧ задокументировало пытки или жестокое обращение с 170 задержанными в связи с конфликтом (132 мужчины, 35 женщин, 3 мальчика)", - сказано в документе. Ранее УВКПЧ задокументировало, что многие лица, привлеченные к ответственности за "сотрудничество", были привлечены к ответственности за действия, которые соответствовали международному гуманитарному праву, такие как распределение гуманитарной помощи на "территориях, контролируемых Россией". "По оценкам УВКПЧ, 51 из 624 человек, которые были осуждены, относились к этой категории, и с 2024 года продолжается тенденция к снижению числа таких дел по сравнению с 2022 и 2023 годами", - добавляется в докладе.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019140614.html

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