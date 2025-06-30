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УВКПЧ: на Украине пытали 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией - РИА Новости, 30.06.2025
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15:46 30.06.2025 (обновлено: 15:47 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/pytki-2026327460.html
УВКПЧ: на Украине пытали 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией
УВКПЧ: на Украине пытали 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией - РИА Новости, 30.06.2025
УВКПЧ: на Украине пытали 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией
По меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в "сотрудничестве" с Россией, подверглись пыткам с 24 февраля 2022 года, говорится в докладе... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:46:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. По меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в "сотрудничестве" с Россией, подверглись пыткам с 24 февраля 2022 года, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года. "За отчетный период УВКПЧ опросило 56 человек, задержанных украинскими властями по обвинению в государственной измене, "сотрудничестве" и других преступлениях, связанных с нацбезопасностью, в семи официальных учреждениях. Одиннадцать из них рассказали об избиениях и угрозах во время задержания или допроса, а один человек рассказал о лишении сна в первые дни содержания под стражей. Эти действия произошли в период с 2022 по 2025 год. В целом, с 24 февраля 2022 года УВКПЧ задокументировало пытки или жестокое обращение с 170 задержанными в связи с конфликтом (132 мужчины, 35 женщин, 3 мальчика)", - сказано в документе. Ранее УВКПЧ задокументировало, что многие лица, привлеченные к ответственности за "сотрудничество", были привлечены к ответственности за действия, которые соответствовали международному гуманитарному праву, такие как распределение гуманитарной помощи на "территориях, контролируемых Россией". "По оценкам УВКПЧ, 51 из 624 человек, которые были осуждены, относились к этой категории, и с 2024 года продолжается тенденция к снижению числа таких дел по сравнению с 2022 и 2023 годами", - добавляется в докладе.
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в мире, украина, россия, оон
В мире, Украина, Россия, ООН
УВКПЧ: на Украине пытали 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией

УВКПЧ: 170 заключенных подверглись пыткам на Украине за якобы связи с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. По меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в "сотрудничестве" с Россией, подверглись пыткам с 24 февраля 2022 года, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года.
"За отчетный период УВКПЧ опросило 56 человек, задержанных украинскими властями по обвинению в государственной измене, "сотрудничестве" и других преступлениях, связанных с нацбезопасностью, в семи официальных учреждениях. Одиннадцать из них рассказали об избиениях и угрозах во время задержания или допроса, а один человек рассказал о лишении сна в первые дни содержания под стражей. Эти действия произошли в период с 2022 по 2025 год. В целом, с 24 февраля 2022 года УВКПЧ задокументировало пытки или жестокое обращение с 170 задержанными в связи с конфликтом (132 мужчины, 35 женщин, 3 мальчика)", - сказано в документе.
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Ранее УВКПЧ задокументировало, что многие лица, привлеченные к ответственности за "сотрудничество", были привлечены к ответственности за действия, которые соответствовали международному гуманитарному праву, такие как распределение гуманитарной помощи на "территориях, контролируемых Россией".
"По оценкам УВКПЧ, 51 из 624 человек, которые были осуждены, относились к этой категории, и с 2024 года продолжается тенденция к снижению числа таких дел по сравнению с 2022 и 2023 годами", - добавляется в докладе.
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