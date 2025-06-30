https://ria.ru/20250630/pytki-2026318316.html

В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ

В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025

В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ

Более половины пленных подверглись пыткам со стороны ВСУ, говорится в докладе УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:15:00+03:00

2025-06-30T15:15:00+03:00

2025-06-30T16:39:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости. Более половины пленных подверглись пыткам со стороны ВСУ, говорится в докладе УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине."За отчетный период УВКПЧ опросило 95 военнопленных, захваченных Украиной, в том числе 21 гражданина третьих стран. Пятьдесят девять военнопленных рассказали об актах пыток и жестокого обращения, включая избиения палками, пластиковыми трубками, электрическим током, нападения собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировку казни и унижения", — указано в документе.Главные выводы УВКПЧ:Пытки на УкраинеВ мае Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена":Как подчеркивал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в секретных тюрьмах ВСУ их жестоко избивают, украинские боевики ампутируют жертвам конечности, угрожают им сексуальным насилием и убийством.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019140614.html

https://ria.ru/20250411/pytki-2010654487.html

https://ria.ru/20250627/vsu-2025702356.html

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