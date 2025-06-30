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В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 30.06.2025 (обновлено: 16:39 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/pytki-2026318316.html
В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ
В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ
Более половины пленных подверглись пыткам со стороны ВСУ, говорится в докладе УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:15:00+03:00
2025-06-30T16:39:00+03:00
в мире
оон
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости. Более половины пленных подверглись пыткам со стороны ВСУ, говорится в докладе УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине."За отчетный период УВКПЧ опросило 95 военнопленных, захваченных Украиной, в том числе 21 гражданина третьих стран. Пятьдесят девять военнопленных рассказали об актах пыток и жестокого обращения, включая избиения палками, пластиковыми трубками, электрическим током, нападения собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировку казни и унижения", — указано в документе.Главные выводы УВКПЧ:Пытки на УкраинеВ мае Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена":Как подчеркивал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в секретных тюрьмах ВСУ их жестоко избивают, украинские боевики ампутируют жертвам конечности, угрожают им сексуальным насилием и убийством.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019140614.html
https://ria.ru/20250411/pytki-2010654487.html
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в мире, оон, украина, россия, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, ООН, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ

ООН: более половины пленных подверглись пыткам со стороны ВСУ

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости. Более половины пленных подверглись пыткам со стороны ВСУ, говорится в докладе УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине.
"За отчетный период УВКПЧ опросило 95 военнопленных, захваченных Украиной, в том числе 21 гражданина третьих стран. Пятьдесят девять военнопленных рассказали об актах пыток и жестокого обращения, включая избиения палками, пластиковыми трубками, электрическим током, нападения собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировку казни и унижения", — указано в документе.
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Участница ополчения на Донбассе рассказала о пытках ВСУ
26 мая, 16:21
Главные выводы УВКПЧ:
  • чаще всего пленных пытали в транзитных пунктах до прибытия в официальные места задержаний;
  • в одном из таких учреждений опрошенные рассказали, что во время "процедуры приема" их избивали и на них нападали собаки;
  • они также сообщили о плохом качестве и количестве пищи, что привело к потере веса и проблемам с зубами;
  • ВСУ казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых с февраля 2022 года в плен или раненных на поле боя, в том числе одного в ДНР в конце 2024-го;
  • на Украине пытали по меньшей мере 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией;
  • авторы документа призвали Киев прекратить пытки и жестокое обращение с военнопленными;
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также задокументировало новые нападения на прихожан УПЦ.
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Пытки на Украине

В мае Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена":
  • бойцы, вернувшиеся в Россию при обмене, рассказали, что их топили, избивали, на них натравливали собак;
  • также пленным прижигали спины и конечности раскаленным металлом, после чего на сожженные участки сыпали соль;
  • украинские боевики применяли к россиянам и другие пытки.
Как подчеркивал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в секретных тюрьмах ВСУ их жестоко избивают, украинские боевики ампутируют жертвам конечности, угрожают им сексуальным насилием и убийством.
Автобусы с военнослужащими Вооруженных сил России, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о преступлениях ВСУ
27 июня, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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