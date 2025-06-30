В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ
ООН: более половины пленных подверглись пыткам со стороны ВСУ
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн — РИА Новости. Более половины пленных подверглись пыткам со стороны ВСУ, говорится в докладе УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине.
"За отчетный период УВКПЧ опросило 95 военнопленных, захваченных Украиной, в том числе 21 гражданина третьих стран. Пятьдесят девять военнопленных рассказали об актах пыток и жестокого обращения, включая избиения палками, пластиковыми трубками, электрическим током, нападения собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировку казни и унижения", — указано в документе.
Главные выводы УВКПЧ:
- чаще всего пленных пытали в транзитных пунктах до прибытия в официальные места задержаний;
- в одном из таких учреждений опрошенные рассказали, что во время "процедуры приема" их избивали и на них нападали собаки;
- они также сообщили о плохом качестве и количестве пищи, что привело к потере веса и проблемам с зубами;
- ВСУ казнили по меньшей мере 26 российских военных, взятых с февраля 2022 года в плен или раненных на поле боя, в том числе одного в ДНР в конце 2024-го;
- на Украине пытали по меньшей мере 170 заключенных за "сотрудничество" с Россией;
- авторы документа призвали Киев прекратить пытки и жестокое обращение с военнопленными;
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также задокументировало новые нападения на прихожан УПЦ.
Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО
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Пытки на Украине
В мае Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена":
- бойцы, вернувшиеся в Россию при обмене, рассказали, что их топили, избивали, на них натравливали собак;
- также пленным прижигали спины и конечности раскаленным металлом, после чего на сожженные участки сыпали соль;
- украинские боевики применяли к россиянам и другие пытки.
Как подчеркивал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в секретных тюрьмах ВСУ их жестоко избивают, украинские боевики ампутируют жертвам конечности, угрожают им сексуальным насилием и убийством.