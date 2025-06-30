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В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025

В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:10:00+03:00

2025-06-30T15:10:00+03:00

2025-06-30T15:11:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "В период с 13.00 до 14.00 силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Каменском районе", - написал он. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы рф, безопасность, россия