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В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:10:00+03:00
2025-06-30T15:10:00+03:00
2025-06-30T15:11:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "В период с 13.00 до 14.00 силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Каменском районе", - написал он. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, добавил он.
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ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы рф, безопасность, россия
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
Слюсарь: ПВО сбила дрон ВСУ в Ростовской области, никто не пострадал