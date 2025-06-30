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В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 30.06.2025 (обновлено: 15:11 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/pvo-2026316946.html
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:10:00+03:00
2025-06-30T15:11:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "В период с 13.00 до 14.00 силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Каменском районе", - написал он. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, добавил он.
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ростовская область
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ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы рф, безопасность, россия
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

Слюсарь: ПВО сбила дрон ВСУ в Ростовской области, никто не пострадал

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"В период с 13.00 до 14.00 силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Каменском районе", - написал он.
Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, добавил он.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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