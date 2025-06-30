https://ria.ru/20250630/pvo-2026201314.html

Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 30.06.2025

Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА

Ночью над территорией России уничтожили 15 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:13:00+03:00

2025-06-30T07:13:00+03:00

2025-06-30T07:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ночью над территорией России уничтожили 15 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в утренней сводке ведомства.При этом десять из них сбили в Курской области, а остальные — над Азовским морем.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

азовское море

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Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины