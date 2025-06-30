https://ria.ru/20250630/pvo-2026201314.html
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 30.06.2025
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА
Ночью над территорией России уничтожили 15 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:13:00+03:00
2025-06-30T07:13:00+03:00
2025-06-30T07:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ночью над территорией России уничтожили 15 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в утренней сводке ведомства.При этом десять из них сбили в Курской области, а остальные — над Азовским морем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, курская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над Курской областью и Азовским морем