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Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 30.06.2025 (обновлено: 07:29 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/pvo-2026201314.html
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 30.06.2025
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА
Ночью над территорией России уничтожили 15 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:13:00+03:00
2025-06-30T07:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ночью над территорией России уничтожили 15 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в утренней сводке ведомства.При этом десять из них сбили в Курской области, а остальные — над Азовским морем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
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безопасность, россия, курская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над Курской областью и Азовским морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ночью над территорией России уничтожили 15 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в утренней сводке ведомства.
При этом десять из них сбили в Курской области, а остальные — над Азовским морем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьАзовское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиВооруженные силы Украины
 
 
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