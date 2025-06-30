https://ria.ru/20250630/putin-2026355283.html
Путин заявил о важности трассы "Новороссия"
Путин заявил о важности трассы "Новороссия" - РИА Новости, 30.06.2025
Путин заявил о важности трассы "Новороссия"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что трасса "Новороссия" даст хороший импульс развитию новых регионов и плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:13:00+03:00
2025-06-30T17:13:00+03:00
2025-06-30T17:13:00+03:00
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что трасса "Новороссия" даст хороший импульс развитию новых регионов и плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны. "Отремонтировано свыше 5,4 тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Новороссия", которая не только по сухопутному коридору связала Крым со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" - современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России. Эта трасса даст хороший импульс развитию Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, дополнительно свяжет все эти регионы, плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны", - сказал глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: в Республике Крым, в Донецкой Народной Республике, в Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20250630/putin-2026343181.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, донецкая народная республика, владимир путин, общество
Россия, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о важности трассы "Новороссия"
Путин: трасса "Новороссия" даст хороший импульс развитию новых регионов