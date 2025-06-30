Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 30.06.2025 (обновлено: 17:38 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html
Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах
Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах РФ, в том числе стадиона "Западный" в Мариуполе,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:07:00+03:00
2025-06-30T17:38:00+03:00
общество
луганская народная республика
россия
мариуполь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах РФ, в том числе стадиона "Западный" в Мариуполе, спортшколы в Первомайске и шахматной школы в Мелитополе. Глава государства в понедельник собрал совещание по вопросам социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В рамках совещания состоялось открытие пяти новых социальных объектов в этих регионах. В этот день в Мариуполе открылся стадион "Западный", который единовременно может вмещать до 1500 человек. Здесь расположены футбольное поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, две универсальные площадки для занятий волейболом, баскетболом и стритболом, открытая воркаут площадка, а также трибуны на 1050 мест. Спортивная школа города Первомайска открывается в Луганской Народной Республике. Обновленный бассейн длиной 25 метров даст возможность для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям обучающихся. Также в ЛНР открыта Северодонецкая специализированная школа №17. Здесь расположены 45 учебных кабинетов, в том числе три современных класса информатики, полностью оборудованные кабинеты химии, физики и шахмат, а также актовый зал, столовая. С 1 сентября 2024 года в школе возобновился учебный процесс, который сначала проходил в очно-заочной форме, но в апреле нынешнего года полностью перешел на очную форму. Также в этой школе планируют создать класс с углубленным изучением иностранных языков и спортивный класс. В Мелитополе Запорожской области появится шахматная школа при "Спортивной школе №1". Здание планируют использовать для развития четырех видов спорта - шахматы, шашки, компьютерный спорт и настольный теннис. Сейчас в спортшколе проводят занятия по шахматам и настольному теннису, здесь занимаются около 120 детей. В Херсонской области будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс на территории Новоалексеевской школы №2 Генического района. ФОК построен в рамках специального инфраструктурного проекта, за счет средств бюджета региона-шефа – Адыгеи. Было создано мини-футбольное поле, благоустроена территория школы. В здании ФОКа есть раздевалки и душевые кабинки, ринг для занятия боксом и зал для уроков физкультуры.Завершая мероприятие, Путин пожелал успехов спортсменам, которые будут заниматься в новых спортивных комплексах."Хочу обратиться ко всем коллегам, которые находятся на прямой связи в регионах сегодня. Вам всего самого доброго. Успехов на новых площадках", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250630/putin-2026343987.html
https://ria.ru/20250630/putin-2026343181.html
луганская народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганская народная республика, россия, мариуполь, владимир путин
Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Мариуполь, Владимир Путин
Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах

Путин по ВКС принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах РФ, в том числе стадиона "Западный" в Мариуполе, спортшколы в Первомайске и шахматной школы в Мелитополе.
Глава государства в понедельник собрал совещание по вопросам социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В рамках совещания состоялось открытие пяти новых социальных объектов в этих регионах.
Путин об экономических возможностях новых регионов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Путин оценил экономические возможности в новых регионах
Вчера, 16:46
В этот день в Мариуполе открылся стадион "Западный", который единовременно может вмещать до 1500 человек. Здесь расположены футбольное поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, две универсальные площадки для занятий волейболом, баскетболом и стритболом, открытая воркаут площадка, а также трибуны на 1050 мест.
Спортивная школа города Первомайска открывается в Луганской Народной Республике. Обновленный бассейн длиной 25 метров даст возможность для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям обучающихся.
Также в ЛНР открыта Северодонецкая специализированная школа №17. Здесь расположены 45 учебных кабинетов, в том числе три современных класса информатики, полностью оборудованные кабинеты химии, физики и шахмат, а также актовый зал, столовая. С 1 сентября 2024 года в школе возобновился учебный процесс, который сначала проходил в очно-заочной форме, но в апреле нынешнего года полностью перешел на очную форму. Также в этой школе планируют создать класс с углубленным изучением иностранных языков и спортивный класс.
В Мелитополе Запорожской области появится шахматная школа при "Спортивной школе №1". Здание планируют использовать для развития четырех видов спорта - шахматы, шашки, компьютерный спорт и настольный теннис. Сейчас в спортшколе проводят занятия по шахматам и настольному теннису, здесь занимаются около 120 детей.
В Херсонской области будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс на территории Новоалексеевской школы №2 Генического района. ФОК построен в рамках специального инфраструктурного проекта, за счет средств бюджета региона-шефа – Адыгеи. Было создано мини-футбольное поле, благоустроена территория школы. В здании ФОКа есть раздевалки и душевые кабинки, ринг для занятия боксом и зал для уроков физкультуры.
Завершая мероприятие, Путин пожелал успехов спортсменам, которые будут заниматься в новых спортивных комплексах.
"Хочу обратиться ко всем коллегам, которые находятся на прямой связи в регионах сегодня. Вам всего самого доброго. Успехов на новых площадках", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах
Вчера, 16:45
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияМариупольВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала