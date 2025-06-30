https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html

Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах

Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025

Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах РФ, в том числе стадиона "Западный" в Мариуполе,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:07:00+03:00

2025-06-30T17:07:00+03:00

2025-06-30T17:38:00+03:00

общество

луганская народная республика

россия

мариуполь

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах РФ, в том числе стадиона "Западный" в Мариуполе, спортшколы в Первомайске и шахматной школы в Мелитополе. Глава государства в понедельник собрал совещание по вопросам социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В рамках совещания состоялось открытие пяти новых социальных объектов в этих регионах. В этот день в Мариуполе открылся стадион "Западный", который единовременно может вмещать до 1500 человек. Здесь расположены футбольное поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, две универсальные площадки для занятий волейболом, баскетболом и стритболом, открытая воркаут площадка, а также трибуны на 1050 мест. Спортивная школа города Первомайска открывается в Луганской Народной Республике. Обновленный бассейн длиной 25 метров даст возможность для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям обучающихся. Также в ЛНР открыта Северодонецкая специализированная школа №17. Здесь расположены 45 учебных кабинетов, в том числе три современных класса информатики, полностью оборудованные кабинеты химии, физики и шахмат, а также актовый зал, столовая. С 1 сентября 2024 года в школе возобновился учебный процесс, который сначала проходил в очно-заочной форме, но в апреле нынешнего года полностью перешел на очную форму. Также в этой школе планируют создать класс с углубленным изучением иностранных языков и спортивный класс. В Мелитополе Запорожской области появится шахматная школа при "Спортивной школе №1". Здание планируют использовать для развития четырех видов спорта - шахматы, шашки, компьютерный спорт и настольный теннис. Сейчас в спортшколе проводят занятия по шахматам и настольному теннису, здесь занимаются около 120 детей. В Херсонской области будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс на территории Новоалексеевской школы №2 Генического района. ФОК построен в рамках специального инфраструктурного проекта, за счет средств бюджета региона-шефа – Адыгеи. Было создано мини-футбольное поле, благоустроена территория школы. В здании ФОКа есть раздевалки и душевые кабинки, ринг для занятия боксом и зал для уроков физкультуры.Завершая мероприятие, Путин пожелал успехов спортсменам, которые будут заниматься в новых спортивных комплексах."Хочу обратиться ко всем коллегам, которые находятся на прямой связи в регионах сегодня. Вам всего самого доброго. Успехов на новых площадках", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250630/putin-2026343987.html

https://ria.ru/20250630/putin-2026343181.html

луганская народная республика

россия

мариуполь

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общество, луганская народная республика, россия, мариуполь, владимир путин