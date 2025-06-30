https://ria.ru/20250630/putin-2026345978.html
Киев недостаточно финансировал Донбасс и Новороссию, заявил Путин
Киев недостаточно финансировал Донбасс и Новороссию, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2025
Киев недостаточно финансировал Донбасс и Новороссию, заявил Путин
Донбасс и Новороссия финансировались по остаточному принципу в период нахождения в составе Украины, власти РФ должны обеспечить их экономический перезапуск,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:51:00+03:00
2025-06-30T16:51:00+03:00
2025-06-30T17:14:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Донбасс и Новороссия финансировались по остаточному принципу в период нахождения в составе Украины, власти РФ должны обеспечить их экономический перезапуск, заявил президент РФ Владимир Путин."В то время, когда они (Донбасс и Новороссия – ред.) входили в состав Украины, особенно вот в последние десятилетия, конечно, всё финансировалось по так называемому остаточному принципу и приходило в упадок. И нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html
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донбасс, новороссия, россия, владимир путин, экономика, украина
Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин, Экономика, Украина
Киев недостаточно финансировал Донбасс и Новороссию, заявил Путин
Путин заявил, что Киев финансировал Донбасс и Новороссию по остаточному признаку