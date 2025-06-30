https://ria.ru/20250630/putin-2026339787.html

Путин назвал работу по восстановлению новых регионов значимой

Путин назвал работу по восстановлению новых регионов значимой - РИА Новости, 30.06.2025

Путин назвал работу по восстановлению новых регионов значимой

Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов РФ с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:40:00+03:00

2025-06-30T16:40:00+03:00

2025-06-30T17:16:00+03:00

россия

владимир путин

донбасс

новороссия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов РФ с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня в нашей повестке вопросы восстановления, развития экономики, транспортной, социальной и прочей инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. К этой теме с учётом масштабов и особой значимости идущей работы мы обращаемся постоянно", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html

россия

донбасс

новороссия

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2025

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россия, владимир путин, донбасс, новороссия