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Путин назвал работу по восстановлению новых регионов значимой - РИА Новости, 30.06.2025
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16:40 30.06.2025 (обновлено: 17:16 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/putin-2026339787.html
Путин назвал работу по восстановлению новых регионов значимой
Путин назвал работу по восстановлению новых регионов значимой - РИА Новости, 30.06.2025
Путин назвал работу по восстановлению новых регионов значимой
Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов РФ с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:40:00+03:00
2025-06-30T17:16:00+03:00
россия
владимир путин
донбасс
новороссия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов РФ с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня в нашей повестке вопросы восстановления, развития экономики, транспортной, социальной и прочей инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. К этой теме с учётом масштабов и особой значимости идущей работы мы обращаемся постоянно", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html
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россия, владимир путин, донбасс, новороссия
Россия, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия
Путин назвал работу по восстановлению новых регионов значимой

Путин: к работе по развитию новых регионов обращаются постоянно из-за значимости

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов РФ с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня в нашей повестке вопросы восстановления, развития экономики, транспортной, социальной и прочей инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. К этой теме с учётом масштабов и особой значимости идущей работы мы обращаемся постоянно", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах
Вчера, 17:07
 
РоссияВладимир ПутинДонбассНовороссия
 
 
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