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Путин поздравил главу Народного Совета Туркмении с днем рождения

Путин поздравил главу Народного Совета Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 30.06.2025

Путин поздравил главу Народного Совета Туркмении с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил его... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:44:00+03:00

2025-06-30T07:44:00+03:00

2025-06-30T07:45:00+03:00

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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил его вклад в укрепление российско-туркменистанских отношений, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "За годы пребывания на высших государственных постах вы снискали заслуженное уважение соотечественников и огромный авторитет за рубежом. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение российско-туркменистанских отношений. Уверен, что они и впредь будут плодотворно развиваться в духе углублённого стратегического партнёрства на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении. Путин пожелал экс-главе Туркмении крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 68 лет.

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Дарья Буймова

туркмения, россия, владимир путин, в мире