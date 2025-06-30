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Путин поздравил главу Народного Совета Туркмении с днем рождения
Путин поздравил главу Народного Совета Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 30.06.2025
Путин поздравил главу Народного Совета Туркмении с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил его... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:44:00+03:00
2025-06-30T07:44:00+03:00
2025-06-30T07:45:00+03:00
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил его вклад в укрепление российско-туркменистанских отношений, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "За годы пребывания на высших государственных постах вы снискали заслуженное уважение соотечественников и огромный авторитет за рубежом. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение российско-туркменистанских отношений. Уверен, что они и впредь будут плодотворно развиваться в духе углублённого стратегического партнёрства на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении. Путин пожелал экс-главе Туркмении крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 68 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, россия, владимир путин, в мире
Туркмения, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин поздравил главу Народного Совета Туркмении с днем рождения
Путин отметил вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление отношений