https://ria.ru/20250630/putin--2026342971.html

Путин дал поручения по развитию новых регионов

Путин дал поручения по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025

Путин дал поручения по развитию новых регионов

Президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов. Он рассказал, чем отличается российская политика от действий... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:44:00+03:00

2025-06-30T16:44:00+03:00

2025-06-30T19:00:00+03:00

луганская народная республика

запорожская область

владимир путин

донецкая народная республика

россия

марат хуснуллин

донбасс

новороссия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов. Он рассказал, чем отличается российская политика от действий Киева на этой территории, а также дал ряд поручений.Главное — в материале РИА Новости."Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность"."Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры"."Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура"."Они вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие — именно блестящие — научные, профессиональные школы. Работали высококвалифицированные специалисты".С докладом выступил вице-премьер Марат Хуснуллин:Президент по видеосвязи принял участие в открытии соцобъектов:Путин убедился, что в этом учебном заведении есть разные покрытия для самбо и дзюдо:"Такая мелочь, а имеет значение в достижении конкретного конечного результата".Завершая мероприятие, он пожелал успехов спортсменам, которые будут заниматься в новых комплексах.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

https://ria.ru/20250504/putin-2014876185.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

россия

донбасс

новороссия

украина

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луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин, донбасс, новороссия, украина