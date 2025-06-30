Путин дал поручения по развитию новых регионов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов. Он рассказал, чем отличается российская политика от действий Киева на этой территории, а также дал ряд поручений.
Главное — в материале РИА Новости.
- Донбасс и Новороссия в составе Украины финансировались по остаточному принципу, регионы приходили в упадок:
«
"Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность".
- ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни и основным показателям к 2030 году:
«
"Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры".
- Местные жители должны видеть перемены к лучшему.
- В новых регионах нужно создать рабочие места с достойными зарплатами.
- Необходимо наращивать объем жилищного строительства.
- С 2022 года в новых регионах восстановили и построили почти 23 тысячи объектов:
«
"Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура".
- Путин предложил обсудить реализацию программ капремонта и расселение аварийных домов.
- Планируется восстановить еще 9,6 тысячи километров дорог.
- Трасса "Новороссия" даст хороший импульс развитию новых регионов и плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны.
- Промышленные, аграрные, логистические и экономические возможности Донбасса и Новороссии огромны:
«
"Они вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие — именно блестящие — научные, профессиональные школы. Работали высококвалифицированные специалисты".
- Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе, смотрят, как реализуются ключевые проекты.
- Все задачи по их развитию должны быть выполнены в полном объеме.
- В этой работе участвуют 82 субъекта, 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний.
С докладом выступил вице-премьер Марат Хуснуллин:
- в новых регионах восстановили свыше шести тысяч многоквартирных домов;
- речь идет о более чем 20 миллионах квадратных метров;
- выплаты за утраченное и поврежденное жилье получила 41 тысяча человек;
- реализуется программа восстановления и модернизации ЖКХ;
- в новых регионах запустили программу страхования военных рисков по жилью;
- также там работает льготная ипотека, которая очень востребована;
- разработаны и утверждены 15 мастер-планов городов, до 2030 года предстоит подготовить еще 75.
Президент по видеосвязи принял участие в открытии соцобъектов:
- стадиона "Западный" в Мариуполе;
- спортшколы в Первомайске;
- шахматной школы в Мелитополе;
- северодонецкой специализированной школы № 17.
Путин убедился, что в этом учебном заведении есть разные покрытия для самбо и дзюдо:
«
"Такая мелочь, а имеет значение в достижении конкретного конечного результата".
Завершая мероприятие, он пожелал успехов спортсменам, которые будут заниматься в новых комплексах.