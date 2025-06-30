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Путин дал поручения по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
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16:44 30.06.2025 (обновлено: 19:00 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/putin--2026342971.html
Путин дал поручения по развитию новых регионов
Путин дал поручения по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
Путин дал поручения по развитию новых регионов
Президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов. Он рассказал, чем отличается российская политика от действий... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:44:00+03:00
2025-06-30T19:00:00+03:00
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
донецкая народная республика
россия
марат хуснуллин
донбасс
новороссия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов. Он рассказал, чем отличается российская политика от действий Киева на этой территории, а также дал ряд поручений.Главное — в материале РИА Новости."Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность".&quot;Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры&quot;.&quot;Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура&quot;.&quot;Они вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие — именно блестящие — научные, профессиональные школы. Работали высококвалифицированные специалисты&quot;.С докладом выступил вице-премьер Марат Хуснуллин:Президент по видеосвязи принял участие в открытии соцобъектов:Путин убедился, что в этом учебном заведении есть разные покрытия для самбо и дзюдо:"Такая мелочь, а имеет значение в достижении конкретного конечного результата".Завершая мероприятие, он пожелал успехов спортсменам, которые будут заниматься в новых комплексах.
https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014876185.html
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
россия
донбасс
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4.7
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353
60
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Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов
Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов
2025-06-30T16:44
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PT1M05S
Путин о возможностях развития новых регионов
По его словам, важно, чтобы люди возвращались домой и работали, учились и растили детей на своей, родной земле. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-06-30T16:44
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PT0M36S
Путин об экономических возможностях новых регионов
Путин об экономических возможностях новых регионов.
2025-06-30T16:44
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PT1M21S
Путин о восстановлении и строительстве объектов в новых регионах
Путин о восстановлении и строительстве объектов в новых регионах.
2025-06-30T16:44
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PT1M34S
Путин об оборудовании залов для дзюдоистов и самбистов из Северодонецка
Путин со знанием дела убедился, что у дзюдоистов и самбистов из Северодонецка нужное покрытие в зале.
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луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин, донбасс, новороссия, украина
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин, Донбасс, Новороссия, Украина

Путин дал поручения по развитию новых регионов

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов. Он рассказал, чем отличается российская политика от действий Киева на этой территории, а также дал ряд поручений.
Главное — в материале РИА Новости.
  • Донбасс и Новороссия в составе Украины финансировались по остаточному принципу, регионы приходили в упадок:
«
"Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни и основным показателям к 2030 году:
«

"Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Местные жители должны видеть перемены к лучшему.
  • В новых регионах нужно создать рабочие места с достойными зарплатами.
  • Необходимо наращивать объем жилищного строительства.
  • С 2022 года в новых регионах восстановили и построили почти 23 тысячи объектов:
«

"Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Путин предложил обсудить реализацию программ капремонта и расселение аварийных домов.
  • Планируется восстановить еще 9,6 тысячи километров дорог.
  • Трасса "Новороссия" даст хороший импульс развитию новых регионов и плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны.
  • Промышленные, аграрные, логистические и экономические возможности Донбасса и Новороссии огромны:
«

"Они вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие — именно блестящие — научные, профессиональные школы. Работали высококвалифицированные специалисты".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе, смотрят, как реализуются ключевые проекты.
  • Все задачи по их развитию должны быть выполнены в полном объеме.
  • В этой работе участвуют 82 субъекта, 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний.
Путин принимает участие в открытии молодежных центров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
28 июня, 14:43
С докладом выступил вице-премьер Марат Хуснуллин:
  • в новых регионах восстановили свыше шести тысяч многоквартирных домов;
  • речь идет о более чем 20 миллионах квадратных метров;
  • выплаты за утраченное и поврежденное жилье получила 41 тысяча человек;
  • реализуется программа восстановления и модернизации ЖКХ;
  • в новых регионах запустили программу страхования военных рисков по жилью;
  • также там работает льготная ипотека, которая очень востребована;
  • разработаны и утверждены 15 мастер-планов городов, до 2030 года предстоит подготовить еще 75.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин: население России с новыми регионами составляет 150 миллионов человек
4 мая, 13:33
Президент по видеосвязи принял участие в открытии соцобъектов:
  • стадиона "Западный" в Мариуполе;
  • спортшколы в Первомайске;
  • шахматной школы в Мелитополе;
  • северодонецкой специализированной школы № 17.
Путин убедился, что в этом учебном заведении есть разные покрытия для самбо и дзюдо:
«
"Такая мелочь, а имеет значение в достижении конкретного конечного результата".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Завершая мероприятие, он пожелал успехов спортсменам, которые будут заниматься в новых комплексах.
 
Луганская Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМарат ХуснуллинДонбассНовороссияУкраина
 
 
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