https://ria.ru/20250630/pushilin-2026221106.html

Освобождение Удачного в ДНР перережет логистику ВСУ, заявил Пушилин

Освобождение Удачного в ДНР перережет логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.06.2025

Освобождение Удачного в ДНР перережет логистику ВСУ, заявил Пушилин

Освобождение населенного пункта Удачное перережет логистику для красноармейско-дмитровской группировки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:05:00+03:00

2025-06-30T10:05:00+03:00

2025-06-30T10:05:00+03:00

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Удачное перережет логистику для красноармейско-дмитровской группировки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Но тем не менее переброска резервов, попытка удержаться за ключевые населенные пункты, по их мнению, да и, наверное, по реальному состоянию, такие как, например, Удачное, где сейчас развернулись очень серьезные боестолкновения. Но после освобождения данного населенного пункта у противника очень серьезно будет перерезана логистика именно для красноармейско-дмитровской группировки, вот так правильно говорить", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250629/pushilin-2026172345.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины