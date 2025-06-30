Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Удачного в ДНР перережет логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/pushilin-2026221106.html
Освобождение Удачного в ДНР перережет логистику ВСУ, заявил Пушилин
Освобождение Удачного в ДНР перережет логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.06.2025
Освобождение Удачного в ДНР перережет логистику ВСУ, заявил Пушилин
Освобождение населенного пункта Удачное перережет логистику для красноармейско-дмитровской группировки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:05:00+03:00
2025-06-30T10:05:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024512317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c2c86aa371cb4a67875692a670fb2a4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Удачное перережет логистику для красноармейско-дмитровской группировки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Но тем не менее переброска резервов, попытка удержаться за ключевые населенные пункты, по их мнению, да и, наверное, по реальному состоянию, такие как, например, Удачное, где сейчас развернулись очень серьезные боестолкновения. Но после освобождения данного населенного пункта у противника очень серьезно будет перерезана логистика именно для красноармейско-дмитровской группировки, вот так правильно говорить", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250629/pushilin-2026172345.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024512317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bfbe4534309e659146b45cb513f5e295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Освобождение Удачного в ДНР перережет логистику ВСУ, заявил Пушилин

Пушилин: освобождение Удачного в ДНР перережет логистику для ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Удачное перережет логистику для красноармейско-дмитровской группировки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Но тем не менее переброска резервов, попытка удержаться за ключевые населенные пункты, по их мнению, да и, наверное, по реальному состоянию, такие как, например, Удачное, где сейчас развернулись очень серьезные боестолкновения. Но после освобождения данного населенного пункта у противника очень серьезно будет перерезана логистика именно для красноармейско-дмитровской группировки, вот так правильно говорить", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
29 июня, 20:47
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала