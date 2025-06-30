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Прокуратура инициировала уголовное преследование Дудя*
Прокуратура инициировала уголовное преследование Дудя* - РИА Новости, 30.06.2025
Прокуратура инициировала уголовное преследование Дудя*
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Юрия Дудя*, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:03:00+03:00
2025-06-30T15:03:00+03:00
2025-06-30T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Юрия Дудя*, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным прокуратуры, Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства России продолжил распространение материалов без соответствующих указаний."Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Юрия Дудя по части второй статьи 330.1 УК России ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах"). Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы", — говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Прокуратура инициировала уголовное преследование Дудя*
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Дудя