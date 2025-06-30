https://ria.ru/20250630/primore-2026196899.html

На трассе в Приморье сгорел туристический прицеп

На трассе в Приморье сгорел туристический прицеп - РИА Новости, 30.06.2025

На трассе в Приморье сгорел туристический прицеп

Туристический прицеп сгорел на трассе Владивосток – Хабаровск из-за утечки газа, пострадала женщина, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:29:00+03:00

2025-06-30T05:29:00+03:00

2025-06-30T05:37:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

владивосток

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Туристический прицеп сгорел на трассе Владивосток – Хабаровск из-за утечки газа, пострадала женщина, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю."Сегодня утром на 355-м километре автотрассы А-370 Владивосток – Хабаровск прошло возгорание туристического прицепа, который следовал из Владивостока в Иркутскую область... В ходе проверки по факту пожара дознаватели МЧС России предварительно установили, что возгорание произошло в результате хлопка, который произошел из-за утечки газа из системы газового отопителя", - отмечают спасатели.Пострадала женщина 1966 года рождения. Пожар ликвидировали на площади около 6 квадратных метров.

https://ria.ru/20250504/dtp-2014849381.html

россия

хабаровск

владивосток

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, владивосток, происшествия, приморский край