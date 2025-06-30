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На трассе в Приморье сгорел туристический прицеп - РИА Новости, 30.06.2025
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05:29 30.06.2025 (обновлено: 05:37 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/primore-2026196899.html
На трассе в Приморье сгорел туристический прицеп
На трассе в Приморье сгорел туристический прицеп - РИА Новости, 30.06.2025
На трассе в Приморье сгорел туристический прицеп
Туристический прицеп сгорел на трассе Владивосток – Хабаровск из-за утечки газа, пострадала женщина, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:29:00+03:00
2025-06-30T05:37:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
владивосток
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Туристический прицеп сгорел на трассе Владивосток – Хабаровск из-за утечки газа, пострадала женщина, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю."Сегодня утром на 355-м километре автотрассы А-370 Владивосток – Хабаровск прошло возгорание туристического прицепа, который следовал из Владивостока в Иркутскую область... В ходе проверки по факту пожара дознаватели МЧС России предварительно установили, что возгорание произошло в результате хлопка, который произошел из-за утечки газа из системы газового отопителя", - отмечают спасатели.Пострадала женщина 1966 года рождения. Пожар ликвидировали на площади около 6 квадратных метров.
https://ria.ru/20250504/dtp-2014849381.html
россия
хабаровск
владивосток
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, владивосток, происшествия, приморский край
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хабаровск, Владивосток, Происшествия, Приморский край
На трассе в Приморье сгорел туристический прицеп

На трассе в Приморье из-за утечки газа сгорел туристический прицеп

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Туристический прицеп сгорел на трассе Владивосток – Хабаровск из-за утечки газа, пострадала женщина, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"Сегодня утром на 355-м километре автотрассы А-370 ВладивостокХабаровск прошло возгорание туристического прицепа, который следовал из Владивостока в Иркутскую область... В ходе проверки по факту пожара дознаватели МЧС России предварительно установили, что возгорание произошло в результате хлопка, который произошел из-за утечки газа из системы газового отопителя", - отмечают спасатели.
Пострадала женщина 1966 года рождения. Пожар ликвидировали на площади около 6 квадратных метров.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскВладивостокПроисшествияПриморский край
 
 
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