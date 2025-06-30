Рейтинг@Mail.ru
Защита основателя "Общины Виссариона" намерена обжаловать приговор - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 30.06.2025 (обновлено: 14:45 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/prigovor-2026304786.html
Защита основателя "Общины Виссариона" намерена обжаловать приговор
Защита основателя "Общины Виссариона" намерена обжаловать приговор - РИА Новости, 30.06.2025
Защита основателя "Общины Виссариона" намерена обжаловать приговор
Защита осуждённого на 12 лет колонии за организацию и руководство незаконной религиозной организацией главы "Общины Виссариона" Сергея Торопа обжалует это... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:32:00+03:00
2025-06-30T14:45:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577637501_0:0:2604:1465_1920x0_80_0_0_c07518634007a1fbdec6798fd5c4fa03.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 июн - РИА Новости. Защита осуждённого на 12 лет колонии за организацию и руководство незаконной религиозной организацией главы "Общины Виссариона" Сергея Торопа обжалует это решение, заявила журналистам адвокат Ольга Маринкина после заседания в Железнодорожном суде Новосибирска."Обжаловать мы будем в любом случае. Считаем, что приговор абсолютно незаконен. Каких-либо доказательств в материалах дела как на предварительном следствии, так и в рамках проведённого судебного следствия не было установлено", - сказала она.Защита будет обжаловать приговор, так как "практически уверены, что восторжествует правда и истина и будет законный приговор в последующем".Сам Сергей Тороп также сообщил журналистам, что будет обжаловать приговор.В понедельник судья огласила приговор в отношении руководителей секты, организованной более 30 лет назад на территории Красноярского края. Ранее по решению суда она была ликвидирована. Дело руководителей общины Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова суд в Новосибирске рассматривает с 22 сентября 2022 года.Вадима Редькина суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима, а Владимира Ведерникова - к 12 годам колонии.Подсудимые обвинялись в преступлениях, направленных против порядка создания и деятельности религиозных организаций, насилии и оказании психологического воздействия на людей. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а равно руководство таким объединением), пунктам "а", "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).Следствие считает, что с 1991 года Тороп и Редькин, а также с 2001 года Ведерников до момента их задержания в сентябре 2020 года причинили моральный вред 16 потерпевшим, тяжкий вред здоровью шести пострадавшим и еще одному вред здоровью средней тяжести. Кроме того, Ведерников обвиняется в мошенничестве."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", ее также называют общиной Виссариона) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация была зарегистрирована в Минюсте РФ.В сентябре 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, до сих пор проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.
https://ria.ru/20250419/sekta-2011785535.html
https://ria.ru/20250626/sud-2025615252.html
https://ria.ru/20250405/argentina-2009522007.html
красноярский край
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577637501_0:0:2604:1953_1920x0_80_0_0_ee9c48febc0862abf5b694634b09b6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, новосибирск
Происшествия, Красноярский край, Россия, Новосибирск
Защита основателя "Общины Виссариона" намерена обжаловать приговор

Адвокат Маринкина: защита главы Общины Виссариона Торопа обжалует приговор

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Один из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 30 июн - РИА Новости. Защита осуждённого на 12 лет колонии за организацию и руководство незаконной религиозной организацией главы "Общины Виссариона" Сергея Торопа обжалует это решение, заявила журналистам адвокат Ольга Маринкина после заседания в Железнодорожном суде Новосибирска.
"Обжаловать мы будем в любом случае. Считаем, что приговор абсолютно незаконен. Каких-либо доказательств в материалах дела как на предварительном следствии, так и в рамках проведённого судебного следствия не было установлено", - сказала она.
Полиция у входа в здание аэропорта в Аргентине - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты
19 апреля, 08:00
Защита будет обжаловать приговор, так как "практически уверены, что восторжествует правда и истина и будет законный приговор в последующем".
Сам Сергей Тороп также сообщил журналистам, что будет обжаловать приговор.
В понедельник судья огласила приговор в отношении руководителей секты, организованной более 30 лет назад на территории Красноярского края. Ранее по решению суда она была ликвидирована. Дело руководителей общины Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова суд в Новосибирске рассматривает с 22 сентября 2022 года.
Вадима Редькина суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима, а Владимира Ведерникова - к 12 годам колонии.
Подсудимые обвинялись в преступлениях, направленных против порядка создания и деятельности религиозных организаций, насилии и оказании психологического воздействия на людей. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а равно руководство таким объединением), пунктам "а", "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Главарь запрещенной в России секты Фалуньгун*, член Ассоциации Фалунь Дафа* Наталья Миненкова в Тушинском суде города Москвы. 4 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Обвинение попросило 4,5 года колонии для главаря секты "Фалуньгун"*
26 июня, 17:30
Следствие считает, что с 1991 года Тороп и Редькин, а также с 2001 года Ведерников до момента их задержания в сентябре 2020 года причинили моральный вред 16 потерпевшим, тяжкий вред здоровью шести пострадавшим и еще одному вред здоровью средней тяжести. Кроме того, Ведерников обвиняется в мошенничестве.
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", ее также называют общиной Виссариона) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация была зарегистрирована в Минюсте РФ.
В сентябре 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, до сих пор проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.
Слушания по делу главы религиозной секты Ашрам Шамбала Константина Руднева - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Аргентине главу секты "Ашрам Шамбала" обвинили в торговле людьми
5 апреля, 14:55
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала