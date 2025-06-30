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Алаудинов рассказал о бойцах спецназа "Ахмат"

Алаудинов рассказал о бойцах спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 30.06.2025

Алаудинов рассказал о бойцах спецназа "Ахмат"

В составе спецназа "Ахмат" состоят представители разных конфессий и национальностей, в том числе японец, китайцы и корейцы, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:55:00+03:00

2025-06-30T07:55:00+03:00

2025-06-30T07:55:00+03:00

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КУРСК, 30 июн - РИА Новости. В составе спецназа "Ахмат" состоят представители разных конфессий и национальностей, в том числе японец, китайцы и корейцы, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Когда я заходил на территорию Донбасса, это 2022 год, добровольцем, в то время в составе спецназа "Ахмат" были одни чеченцы, и спецназ "Ахмат" полностью состоялся состоял из представителей чеченской национальности. За эти три года спецназа "Ахмат" стал интернациональным подразделением. На сегодняшний день у меня в "Ахмате" примерно 50% - это русские, примерно 25% - это чеченцы, 25 % оставшиеся - это представители всех других национальностей, и России, и бывшего Советского Союза, и не только. У меня есть и японец, и китайцы, и корейцы, все, кто добровольно пришел для того, чтобы защищать наше Отечество", - рассказал Алаудинов. Командир спецназа уточнил, что в связи с тем, что "Ахмат" стал многонациональным и к нему присоединились представители различных вероисповеданий. "Мы пришли к общему такому решению с ребятами, что нам действительно надо уже менять наш флаг, потому что наш флаг должен в себя вбирать полностью все внутреннее состояние и душу нашего подразделения. В конечном итоге мы сделали такой флаг, который в себя вбирает основные две религиозные конфессии нашей страны - это Православие и Ислам. Таким образом, мы еще больше доказываем всем, что мы не можем делиться, мы должны максимально объединиться и у нас в "Ахмате" - это как большая семья с разными национальностями, с разными вероисповеданиями, но все знают, что мы находимся на священной войне. И вот на этой священной войне у нас есть новый флаг, который не оставит равнодушным никого, кто бы он ни был по национальности, либо вероисповеданию", - подытожил Алаудинов.

https://ria.ru/20250625/vojna-2025326077.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, апти алаудинов, безопасность