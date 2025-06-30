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"Величайший парадокс": экс-аналитик ЦРУ рассказал, как НАТО помогла России

"Величайший парадокс": экс-аналитик ЦРУ рассказал, как НАТО помогла России - РИА Новости, 30.06.2025

"Величайший парадокс": экс-аналитик ЦРУ рассказал, как НАТО помогла России

Североатлантический альянс сам способствовал усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:17:00+03:00

2025-06-30T07:17:00+03:00

2025-06-30T07:18:00+03:00

россия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс сам способствовал усилению курса России на проведение независимой и самодостаточной политики, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в интервью газете Berliner Zeitung."Новая европейская логика следует старому девизу: если хочешь мира, готовься к войне. Но нынешние лидеры НАТО забыли, как европейские элиты слепо наткнулись на катастрофу в 1914 году, убежденные в собственном моральном превосходстве и открыто провоцируя друг друга", — сказал он.Аналитик считает, что страны альянса своими провокациями доказали Москве, что они отвергли принципы международного права, и готовы пойти на все. И это, по его словам, стало поводом к развитию военного потенциала России."Один из величайших парадоксов заключается в том, что Россия сегодня намного мощнее, чем в 2022 году. Армия обновлена и проверена на боевую пригодность, и у них есть современные ракеты средней дальности, такие как "Орешник", которым Запад вряд ли может что-то противопоставить", — заключил Макговерн.Президент Владимир Путин во время выступления на саммите ЕАЭС назвал заявления об угрозе странам НАТО со стороны Москвы полной чушью и добавил, что в перспективе расходы возглавляемой им страны на оборону будут снижаться, а на Западе, наоборот, будут только расти.Ранее глава государства неоднократно отмечал, что альянс нарушил обещание о нерасширении на Восток.В Гааге во вторник и среду прошел ежегодный саммит НАТО. Итогом события стало условное обязательство стран-членов к 2035 году увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП ежегодно.

https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026151734.html

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