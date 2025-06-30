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Педали, "утиные лапы", гарпун. Как были устроены первые подлодки России

Педали, "утиные лапы", гарпун. Как были устроены первые подлодки России - РИА Новости, 30.06.2025

Педали, "утиные лапы", гарпун. Как были устроены первые подлодки России

XIX век стал эпохой смелых экспериментов в судостроении. Какими материалами обшивали первые российские подводные лодки. Что помогало приводить субмарины в движение, и чем они напоминали велосипед. Как, используя гарпун и электрический провод, предполагалось топить вражеские корабли.

2025-06-30T17:31:00+03:00

2025-06-30T17:31:00+03:00

2025-06-30T17:31:00+03:00

история русского флота

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2025

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подводная лодка, вмф рф, балтийское море, мины, россия, история, инфографика