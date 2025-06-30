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Педали, "утиные лапы", гарпун. Как были устроены первые подлодки России
Педали, "утиные лапы", гарпун. Как были устроены первые подлодки России - РИА Новости, 30.06.2025
Педали, "утиные лапы", гарпун. Как были устроены первые подлодки России
XIX век стал эпохой смелых экспериментов в судостроении. Какими материалами обшивали первые российские подводные лодки. Что помогало приводить субмарины в движение, и чем они напоминали велосипед. Как, используя гарпун и электрический провод, предполагалось топить вражеские корабли.
2025-06-30T17:31:00+03:00
2025-06-30T17:31:00+03:00
2025-06-30T17:31:00+03:00
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подводная лодка, вмф рф, балтийское море, мины, россия, история, инфографика
История русского флота, Подводная лодка, ВМФ РФ, Балтийское море, мины, Россия, история
Педали, "утиные лапы", гарпун. Как были устроены первые подлодки России
XIX век стал эпохой смелых экспериментов в судостроении. Какими материалами обшивали первые российские подводные лодки. Что помогало приводить субмарины в движение, и чем они напоминали велосипед. Как, используя гарпун и электрический провод, предполагалось топить вражеские корабли.