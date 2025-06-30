https://ria.ru/20250630/pikul-2026322401.html
Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге
Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге - РИА Новости, 30.06.2025
Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге
Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принял личное... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:30:00+03:00
2025-06-30T15:30:00+03:00
2025-06-30T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принял личное участие. Ранее портал Press.lv. сообщил, что власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил. "В 2014 с товарищем установили за свои средства мемориальную доску в Риге на доме, где жил писатель В.Пикуль. Пришлось делать скромно, как требовали, на 2х языках, красивую бронзу нам не согласовали. Ну, ладно. Главное - было. И вот ее демонтировали (т.е. оторвали) местные власти", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Помощник президента РФ напомнил, что в 2014 году также предлагал сделать "музей-кабинет" писателя в Москве, но реализовать эту инициативу не удалось. "Табличка, посвященная В.Пикулю, гордости советской Риги, хоть была. Теперь и ее нет... Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности. Ну и заодно иск побольше за моральный ущерб – за всех нас", - написал он, сопроводив запись фотографией с открытия мемориальной доски.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рига, россия, москва, владимир мединский, валентин пикуль, культура, латвия
Культура, Рига, Россия, Москва, Владимир Мединский, Валентин Пикуль, Культура, Латвия
Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге
Мединский предложил выставить иск за демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принял личное участие.
Ранее портал Press.lv. сообщил, что власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил.
«
"В 2014 с товарищем установили за свои средства мемориальную доску в Риге на доме, где жил писатель В.Пикуль. Пришлось делать скромно, как требовали, на 2х языках, красивую бронзу нам не согласовали. Ну, ладно. Главное - было. И вот ее демонтировали (т.е. оторвали) местные власти", - написал Мединский в своем Telegram-канале
.
Помощник президента РФ напомнил, что в 2014 году также предлагал сделать "музей-кабинет" писателя в Москве, но реализовать эту инициативу не удалось.
"Табличка, посвященная В.Пикулю, гордости советской Риги, хоть была. Теперь и ее нет... Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности. Ну и заодно иск побольше за моральный ущерб – за всех нас", - написал он, сопроводив запись фотографией с открытия мемориальной доски.