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Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге - РИА Новости, 30.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:30 30.06.2025 (обновлено: 15:31 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/pikul-2026322401.html
Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге
Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге - РИА Новости, 30.06.2025
Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге
Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принял личное... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:30:00+03:00
2025-06-30T15:31:00+03:00
культура
рига
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москва
владимир мединский
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принял личное участие. Ранее портал Press.lv. сообщил, что власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил. "В 2014 с товарищем установили за свои средства мемориальную доску в Риге на доме, где жил писатель В.Пикуль. Пришлось делать скромно, как требовали, на 2х языках, красивую бронзу нам не согласовали. Ну, ладно. Главное - было. И вот ее демонтировали (т.е. оторвали) местные власти", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Помощник президента РФ напомнил, что в 2014 году также предлагал сделать "музей-кабинет" писателя в Москве, но реализовать эту инициативу не удалось. "Табличка, посвященная В.Пикулю, гордости советской Риги, хоть была. Теперь и ее нет... Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности. Ну и заодно иск побольше за моральный ущерб – за всех нас", - написал он, сопроводив запись фотографией с открытия мемориальной доски.
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Культура, Рига, Россия, Москва, Владимир Мединский, Валентин Пикуль, Культура, Латвия
Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге

Мединский предложил выставить иск за демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге

© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанк Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски в честь писателя Валентина Пикуля в Риге
 Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски в честь писателя Валентина Пикуля в Риге - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Владимир Мединский на церемонии открытия мемориальной доски в честь писателя Валентина Пикуля в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принял личное участие.
Ранее портал Press.lv. сообщил, что власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил.
«
"В 2014 с товарищем установили за свои средства мемориальную доску в Риге на доме, где жил писатель В.Пикуль. Пришлось делать скромно, как требовали, на 2х языках, красивую бронзу нам не согласовали. Ну, ладно. Главное - было. И вот ее демонтировали (т.е. оторвали) местные власти", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Помощник президента РФ напомнил, что в 2014 году также предлагал сделать "музей-кабинет" писателя в Москве, но реализовать эту инициативу не удалось.
"Табличка, посвященная В.Пикулю, гордости советской Риги, хоть была. Теперь и ее нет... Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности. Ну и заодно иск побольше за моральный ущерб – за всех нас", - написал он, сопроводив запись фотографией с открытия мемориальной доски.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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КультураРигаРоссияМоскваВладимир МединскийВалентин ПикульКультураЛатвия
 
 
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