https://ria.ru/20250630/pikul-2026322401.html

Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге

Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге - РИА Новости, 30.06.2025

Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски Пикулю в Риге

Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принял личное... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:30:00+03:00

2025-06-30T15:30:00+03:00

2025-06-30T15:31:00+03:00

культура

рига

россия

москва

владимир мединский

валентин пикуль

культура

латвия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026322275_0:351:2510:1763_1920x0_80_0_0_d7fa532ec3fc51e4f2db6d1e2f22cbd4.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принял личное участие. Ранее портал Press.lv. сообщил, что власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил. "В 2014 с товарищем установили за свои средства мемориальную доску в Риге на доме, где жил писатель В.Пикуль. Пришлось делать скромно, как требовали, на 2х языках, красивую бронзу нам не согласовали. Ну, ладно. Главное - было. И вот ее демонтировали (т.е. оторвали) местные власти", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Помощник президента РФ напомнил, что в 2014 году также предлагал сделать "музей-кабинет" писателя в Москве, но реализовать эту инициативу не удалось. "Табличка, посвященная В.Пикулю, гордости советской Риги, хоть была. Теперь и ее нет... Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности. Ну и заодно иск побольше за моральный ущерб – за всех нас", - написал он, сопроводив запись фотографией с открытия мемориальной доски.

https://ria.ru/20250410/latviya-2010262410.html

рига

россия

москва

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рига, россия, москва, владимир мединский, валентин пикуль, культура, латвия