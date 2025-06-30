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После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек

После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025

После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек

Шесть человек, в том числе один ребёнок госпитализированы после отравления на выпускном балу в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:04:00+03:00

2025-06-30T16:04:00+03:00

2025-06-30T16:05:00+03:00

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УФА, 30 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе один ребёнок госпитализированы после отравления на выпускном балу в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края. Ранее региональная прокуратура сообщала, что с 25 июня были зарегистрированы множественные обращения в больницы жителей с признаками пищевого отравления. В СУСК РФ по краю сообщили, что инцидент произошёл после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми. По данным местных СМИ, люди отравились на выпускном вечере. Было возбуждено уголовное дело. "Госпитализированы шесть человек, среди них один ребенок. Взрослые в состоянии средней степени тяжести, ребенок в удовлетворительном состоянии", - сообщили в краевом минздраве.

https://ria.ru/20250630/rebenok-2026296350.html

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происшествия, пермь, пермский край, россия