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После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025
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16:04 30.06.2025 (обновлено: 16:05 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/perm-2026331938.html
После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек
После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025
После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек
Шесть человек, в том числе один ребёнок госпитализированы после отравления на выпускном балу в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:04:00+03:00
2025-06-30T16:05:00+03:00
происшествия
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе один ребёнок госпитализированы после отравления на выпускном балу в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края. Ранее региональная прокуратура сообщала, что с 25 июня были зарегистрированы множественные обращения в больницы жителей с признаками пищевого отравления. В СУСК РФ по краю сообщили, что инцидент произошёл после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми. По данным местных СМИ, люди отравились на выпускном вечере. Было возбуждено уголовное дело. "Госпитализированы шесть человек, среди них один ребенок. Взрослые в состоянии средней степени тяжести, ребенок в удовлетворительном состоянии", - сообщили в краевом минздраве.
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происшествия, пермь, пермский край, россия
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия
После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек

После отравления на выпускном в Перми в больницу попали пять взрослых и ребенок

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе один ребёнок госпитализированы после отравления на выпускном балу в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что с 25 июня были зарегистрированы множественные обращения в больницы жителей с признаками пищевого отравления. В СУСК РФ по краю сообщили, что инцидент произошёл после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми. По данным местных СМИ, люди отравились на выпускном вечере. Было возбуждено уголовное дело.
"Госпитализированы шесть человек, среди них один ребенок. Взрослые в состоянии средней степени тяжести, ребенок в удовлетворительном состоянии", - сообщили в краевом минздраве.
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