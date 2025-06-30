https://ria.ru/20250630/paragvaj-2026200599.html

Парагвай заинтересован в переговорах с Россией по вакцине от рака

Парагвай заинтересован в переговорах с Россией по вакцине от рака - РИА Новости, 30.06.2025

Парагвай заинтересован в переговорах с Россией по вакцине от рака

Парагвай заинтересован в проведении переговоров с Россией о вакцине от рака, если подтвердится ее эффективность, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:53:00+03:00

2025-06-30T06:53:00+03:00

2025-06-30T06:53:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Парагвай заинтересован в проведении переговоров с Россией о вакцине от рака, если подтвердится ее эффективность, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро. "Россия заявила, что добилась важнейшего прогресса в теме вакцины против рака. Пока у нас нет подтверждения, что это так, но если это произойдет, то станет впечатляющей новостью на мировом уровне. Парагвай хочет быть среди первых стран, кто будет разговаривать с Россией об этом", - сказал дипломат. Он сообщил, что у послов стран Латинской Америки и Карибского бассейна была встреча с представителями Минздрава России, стороны обсуждали наработки России в различных областях медицины. В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ в декабре 2024-го начался набор участников клинических испытаний первой российской терапевтической вакцины от рака "ЭнтероМикс". Эта вакцина создана в НМИЦ радиологии Минздрава совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта и успешно прошла все доклинические испытания, длившиеся несколько лет. В основе препарата - четыре непатогенных вируса, способных уничтожать раковые клетки и активировать противоопухолевый иммунитет пациента. В России завершились доклинические исследования другой отечественной терапевтической вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии, созданном Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени Герцена, НМИЦ онкологии имени Блохина и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Эта вакцина будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально. Планируется, что помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты сделают вакцину.

https://ria.ru/20241214/vaktsina-1989230922.html

https://ria.ru/20240906/vaktsina-1971091162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, парагвай, москва