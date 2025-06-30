https://ria.ru/20250630/orlov-2026253138.html

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.06.2025

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили на территории Орловской области, сообщается в официальном приложении МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:05:00+03:00

2025-06-30T12:05:00+03:00

2025-06-30T12:05:00+03:00

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТУЛА, 30 июн — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Орловской области, сообщается в официальном приложении МЧС России. Угрозу удара беспилотников объявили в регионе в 11.25 мск, а отменили спустя 20 минут. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)