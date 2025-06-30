Орбан предложил не принимать Украину в Евросоюз
Орбан: ЕС должен не помогать Украине ценой собственного уничтожения
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз не должен помогать Украине ценой собственного уничтожения, поэтому лучше не принимать Киев в сообщество, а заключить с ним стратегическое соглашение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если бы мы приняли Украину в ЕС, вместе с ней мы бы приняли и войну... У меня есть другое предложение, давайте заключим стратегическое соглашение с Украиной о том, как ЕС будет ее поддерживать. Давайте не будем создавать правовое основание для того, чтобы Украина высасывала наши деньги, а ее бизнесмены с сомнительным прошлым или мафиози приезжали сюда, в Венгрию и Евросоюз, и полностью исключим договором, что ЕС примет какое-либо участие в войне", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2.
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Венгерский премьер подчеркнул, что не настаивает на том, чтобы ЕС прекратил поддержку Украины, но предлагает "не поддерживать ее так, чтобы в процессе уничтожить самих себя".
Орбан отметил, что украинское государство не могло бы функционировать без западных денег, поскольку экономика Украины "не обладает такой производительностью, чтобы быть способной продолжать себя содержать", а Владимир Зеленский при этом требует от ЕС финансирования миллионной украинской армии и выплат в размере 1% ВВП европейских стран.
Орбан перед началом саммита говорил, что на саммите ЕС не может быть принято решение, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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