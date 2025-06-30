https://ria.ru/20250630/orban-2026395622.html

Орбан предложил не принимать Украину в Евросоюз

Орбан предложил не принимать Украину в Евросоюз - РИА Новости, 30.06.2025

Орбан предложил не принимать Украину в Евросоюз

Евросоюз не должен помогать Украине ценой собственного уничтожения, поэтому лучше не принимать Киев в сообщество, а заключить с ним стратегическое соглашение,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:33:00+03:00

2025-06-30T21:33:00+03:00

2025-06-30T21:33:00+03:00

в мире

украина

венгрия

киев

виктор орбан

владимир зеленский

петер сийярто

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/37/1553633799_0:195:2741:1737_1920x0_80_0_0_27187e9523be77ab67305f3f46e1470e.jpg

БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз не должен помогать Украине ценой собственного уничтожения, поэтому лучше не принимать Киев в сообщество, а заключить с ним стратегическое соглашение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если бы мы приняли Украину в ЕС, вместе с ней мы бы приняли и войну... У меня есть другое предложение, давайте заключим стратегическое соглашение с Украиной о том, как ЕС будет ее поддерживать. Давайте не будем создавать правовое основание для того, чтобы Украина высасывала наши деньги, а ее бизнесмены с сомнительным прошлым или мафиози приезжали сюда, в Венгрию и Евросоюз, и полностью исключим договором, что ЕС примет какое-либо участие в войне", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2. Венгерский премьер подчеркнул, что не настаивает на том, чтобы ЕС прекратил поддержку Украины, но предлагает "не поддерживать ее так, чтобы в процессе уничтожить самих себя". Орбан отметил, что украинское государство не могло бы функционировать без западных денег, поскольку экономика Украины "не обладает такой производительностью, чтобы быть способной продолжать себя содержать", а Владимир Зеленский при этом требует от ЕС финансирования миллионной украинской армии и выплат в размере 1% ВВП европейских стран. Орбан перед началом саммита говорил, что на саммите ЕС не может быть принято решение, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003574323.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз