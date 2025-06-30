https://ria.ru/20250630/opros-2026298906.html

В США снизилась доля американцев, которые гордятся страной

В США снизилась доля американцев, которые гордятся страной - РИА Новости, 30.06.2025

В США снизилась доля американцев, которые гордятся страной

Доля американцев, которые гордятся своей страной, снизилась до рекордного минимума, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:08:00+03:00

2025-06-30T14:08:00+03:00

2025-06-30T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доля американцев, которые гордятся своей страной, снизилась до рекордного минимума, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup. "Рекордно низкие 58% взрослых в США заявили, что они "крайне" (41%) или "очень" (17%) гордятся тем, что являются американцами, что на девять процентных пунктов ниже, чем год назад", - приводит исследовательская служба данные опроса. Согласно результатам, гордость заметно упала среди демократов - лишь 36% из них заявили, что по-прежнему гордятся страной, против 62% годом ранее. Среди политических независимых показатель также достиг исторического минимума, опустившись до 53%. При этом среди республиканцев уровень национальной гордости остаётся значительно выше и даже вырос с 85% в 2024 году до 92% в этом году. Gallup отмечает, что молодое поколение выражает меньшую гордость за США по сравнению со старшими возрастными группами. В частности, только 41% представителей поколения Z считают себя "крайне" или "очень" гордыми за страну, тогда как среди миллениалов таких 58%, среди поколения X - 71%, а среди представителей поколения бэби-бумеров - 75%. Опрос проводился с 2 по 19 июня среди случайной выборки из 1000 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет ±4 процентных пункта при 95% доверительном уровне.

https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html

https://ria.ru/20250506/naselenie-2015219617.html

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в мире, сша, дональд трамп