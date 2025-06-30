Рейтинг@Mail.ru
В США снизилась доля американцев, которые гордятся страной - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/opros-2026298906.html
В США снизилась доля американцев, которые гордятся страной
В США снизилась доля американцев, которые гордятся страной - РИА Новости, 30.06.2025
В США снизилась доля американцев, которые гордятся страной
Доля американцев, которые гордятся своей страной, снизилась до рекордного минимума, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:08:00+03:00
2025-06-30T14:08:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доля американцев, которые гордятся своей страной, снизилась до рекордного минимума, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup. "Рекордно низкие 58% взрослых в США заявили, что они "крайне" (41%) или "очень" (17%) гордятся тем, что являются американцами, что на девять процентных пунктов ниже, чем год назад", - приводит исследовательская служба данные опроса. Согласно результатам, гордость заметно упала среди демократов - лишь 36% из них заявили, что по-прежнему гордятся страной, против 62% годом ранее. Среди политических независимых показатель также достиг исторического минимума, опустившись до 53%. При этом среди республиканцев уровень национальной гордости остаётся значительно выше и даже вырос с 85% в 2024 году до 92% в этом году. Gallup отмечает, что молодое поколение выражает меньшую гордость за США по сравнению со старшими возрастными группами. В частности, только 41% представителей поколения Z считают себя "крайне" или "очень" гордыми за страну, тогда как среди миллениалов таких 58%, среди поколения X - 71%, а среди представителей поколения бэби-бумеров - 75%. Опрос проводился с 2 по 19 июня среди случайной выборки из 1000 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет ±4 процентных пункта при 95% доверительном уровне.
https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html
https://ria.ru/20250506/naselenie-2015219617.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США снизилась доля американцев, которые гордятся страной

Гордость за США среди американцев упала до рекордного минимума

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доля американцев, которые гордятся своей страной, снизилась до рекордного минимума, свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.
"Рекордно низкие 58% взрослых в США заявили, что они "крайне" (41%) или "очень" (17%) гордятся тем, что являются американцами, что на девять процентных пунктов ниже, чем год назад", - приводит исследовательская служба данные опроса.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам
11 июня, 05:53
Согласно результатам, гордость заметно упала среди демократов - лишь 36% из них заявили, что по-прежнему гордятся страной, против 62% годом ранее. Среди политических независимых показатель также достиг исторического минимума, опустившись до 53%.
При этом среди республиканцев уровень национальной гордости остаётся значительно выше и даже вырос с 85% в 2024 году до 92% в этом году.
Gallup отмечает, что молодое поколение выражает меньшую гордость за США по сравнению со старшими возрастными группами. В частности, только 41% представителей поколения Z считают себя "крайне" или "очень" гордыми за страну, тогда как среди миллениалов таких 58%, среди поколения X - 71%, а среди представителей поколения бэби-бумеров - 75%.
Опрос проводился с 2 по 19 июня среди случайной выборки из 1000 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет ±4 процентных пункта при 95% доверительном уровне.
Люди прогуливаются по одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Население США и Европы опасается третьей мировой войны, пишет Guardian
6 мая, 10:42
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала