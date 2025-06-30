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ООН призвала Украину пресечь насилие в религиозных общинах - РИА Новости, 30.06.2025
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Религия
 
16:24 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/oon-2026334588.html
ООН призвала Украину пресечь насилие в религиозных общинах
ООН призвала Украину пресечь насилие в религиозных общинах - РИА Новости, 30.06.2025
ООН призвала Украину пресечь насилие в религиозных общинах
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину обеспечить, чтобы правоохранительные органы страны принимали меры для... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:24:00+03:00
2025-06-30T16:24:00+03:00
религия
украина
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
оон
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину обеспечить, чтобы правоохранительные органы страны принимали меры для предотвращения насилия среди религиозных общин, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года. "УВКПЧ продолжает выступать за выполнение рекомендаций, содержащихся в его предыдущих докладах, большинство из которых остаются актуальными. Нарушения, зафиксированные в текущем отчетном периоде, подчеркивают необходимость дальнейшего прогресса в защите прав человека и, в частности, выполнения следующих рекомендаций… Украине… Обеспечить, чтобы правоохранительные органы принимали своевременные меры по предотвращению и немедленному пресечению насилия в религиозных общинах и привлекали виновных к ответственности независимо от их принадлежности", - сказано в документе. В докладе задокументированы новые нападения на прихожан УПЦ на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250630/oon-2026325786.html
https://ria.ru/20250524/mid-2018873506.html
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украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, оон, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, ООН, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
ООН призвала Украину пресечь насилие в религиозных общинах

ООН призвала Украину обеспечить предотвращение насилия среди религиозных общин

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину обеспечить, чтобы правоохранительные органы страны принимали меры для предотвращения насилия среди религиозных общин, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года.
"УВКПЧ продолжает выступать за выполнение рекомендаций, содержащихся в его предыдущих докладах, большинство из которых остаются актуальными. Нарушения, зафиксированные в текущем отчетном периоде, подчеркивают необходимость дальнейшего прогресса в защите прав человека и, в частности, выполнения следующих рекомендаций… Украине… Обеспечить, чтобы правоохранительные органы принимали своевременные меры по предотвращению и немедленному пресечению насилия в религиозных общинах и привлекали виновных к ответственности независимо от их принадлежности", - сказано в документе.
Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
ООН задокументировала нападения на прихожан УПЦ на Украине
Вчера, 15:41
В докладе задокументированы новые нападения на прихожан УПЦ на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
МИД России призвал ООН принять меры для прекращения гонений на УПЦ
24 мая, 17:00
 
РелигияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьООНМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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