https://ria.ru/20250630/oon-2026334588.html

ООН призвала Украину пресечь насилие в религиозных общинах

ООН призвала Украину пресечь насилие в религиозных общинах - РИА Новости, 30.06.2025

ООН призвала Украину пресечь насилие в религиозных общинах

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину обеспечить, чтобы правоохранительные органы страны принимали меры для... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:24:00+03:00

2025-06-30T16:24:00+03:00

2025-06-30T16:24:00+03:00

религия

украина

россия

владимир зеленский

украинская православная церковь

оон

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину обеспечить, чтобы правоохранительные органы страны принимали меры для предотвращения насилия среди религиозных общин, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года. "УВКПЧ продолжает выступать за выполнение рекомендаций, содержащихся в его предыдущих докладах, большинство из которых остаются актуальными. Нарушения, зафиксированные в текущем отчетном периоде, подчеркивают необходимость дальнейшего прогресса в защите прав человека и, в частности, выполнения следующих рекомендаций… Украине… Обеспечить, чтобы правоохранительные органы принимали своевременные меры по предотвращению и немедленному пресечению насилия в религиозных общинах и привлекали виновных к ответственности независимо от их принадлежности", - сказано в документе. В докладе задокументированы новые нападения на прихожан УПЦ на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250630/oon-2026325786.html

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украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, оон, московский патриархат, ситуация вокруг упц