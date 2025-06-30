https://ria.ru/20250630/oon-2026333131.html

ООН обвинила Украину в нарушении международного права

ООН обвинила Украину в нарушении международного права - РИА Новости, 30.06.2025

ООН обвинила Украину в нарушении международного права

Широко распространенная на Украине практика публикации видео военнопленных противоречит международному гуманитарному праву (МГП) и подвергает военнопленных... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:13:00+03:00

2025-06-30T16:13:00+03:00

2025-06-30T16:13:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Широко распространенная на Украине практика публикации видео военнопленных противоречит международному гуманитарному праву (МГП) и подвергает военнопленных опасности, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года. "УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих, удерживаемых Украиной, были обнародованы и впоследствии публично распространялись в интернете, в том числе украинскими властями, и в СМИ за отчетный период", - сказано в документе. Добавляется, что МГП защищает военнопленных от публичного любопытства - термин, который охватывает обнародование изображений военнопленных, записей допросов и любых других личных данных. "Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях", - подчеркнули в ООН. Такого обвинения в адрес российских Вооруженных сил в докладе нет.

https://ria.ru/20250319/oon-2006005143.html

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