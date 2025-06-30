ООН обвинила Украину в нарушении международного права
ООН: публикация Украиной видео военнопленных противоречит международному праву
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Широко распространенная на Украине практика публикации видео военнопленных противоречит международному гуманитарному праву (МГП) и подвергает военнопленных опасности, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года.
"УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих, удерживаемых Украиной, были обнародованы и впоследствии публично распространялись в интернете, в том числе украинскими властями, и в СМИ за отчетный период", - сказано в документе.
Добавляется, что МГП защищает военнопленных от публичного любопытства - термин, который охватывает обнародование изображений военнопленных, записей допросов и любых других личных данных.
"Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях", - подчеркнули в ООН.
Такого обвинения в адрес российских Вооруженных сил в докладе нет.