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ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 30.06.2025 (обновлено: 16:05 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/oon-2026329773.html
ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными
ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными - РИА Новости, 30.06.2025
ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:58:00+03:00
2025-06-30T16:05:00+03:00
оон
специальная военная операция на украине
украина
россия
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года."УВКПЧ продолжает выступать за выполнение рекомендаций, содержащихся в его предыдущих докладах, большинство из которых остаются актуальными. Нарушения, зафиксированные в текущем отчетном периоде, подчеркивают необходимость дальнейшего прогресса в защите прав человека и, в частности, выполнения следующих рекомендаций… Украине… Немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными и задержанными в связи с конфликтом, удерживаемыми Украиной", - сказано в документе.В отчете говорится, что большинство военнопленных, задержанных Украиной, подвергались пыткам, и что по меньшей мере 170 заключенных в Украине за "сотрудничество" с Россией также подвергались пыткам.
https://ria.ru/20250630/pytki-2026318316.html
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оон, украина, россия
ООН, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными

УВКПЧ ООН призывает Украину прекратить пытки и жестокое обращение с пленными

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года.
"УВКПЧ продолжает выступать за выполнение рекомендаций, содержащихся в его предыдущих докладах, большинство из которых остаются актуальными. Нарушения, зафиксированные в текущем отчетном периоде, подчеркивают необходимость дальнейшего прогресса в защите прав человека и, в частности, выполнения следующих рекомендаций… Украине… Немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными и задержанными в связи с конфликтом, удерживаемыми Украиной", - сказано в документе.
В отчете говорится, что большинство военнопленных, задержанных Украиной, подвергались пыткам, и что по меньшей мере 170 заключенных в Украине за "сотрудничество" с Россией также подвергались пыткам.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ
Вчера, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеООНУкраинаРоссия
 
 
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