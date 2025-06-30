https://ria.ru/20250630/oon-2026329773.html
ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными
ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными - РИА Новости, 30.06.2025
ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:58:00+03:00
2025-06-30T15:58:00+03:00
2025-06-30T16:05:00+03:00
оон
специальная военная операция на украине
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года."УВКПЧ продолжает выступать за выполнение рекомендаций, содержащихся в его предыдущих докладах, большинство из которых остаются актуальными. Нарушения, зафиксированные в текущем отчетном периоде, подчеркивают необходимость дальнейшего прогресса в защите прав человека и, в частности, выполнения следующих рекомендаций… Украине… Немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными и задержанными в связи с конфликтом, удерживаемыми Украиной", - сказано в документе.В отчете говорится, что большинство военнопленных, задержанных Украиной, подвергались пыткам, и что по меньшей мере 170 заключенных в Украине за "сотрудничество" с Россией также подвергались пыткам.
https://ria.ru/20250630/pytki-2026318316.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, украина, россия
ООН, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными
УВКПЧ ООН призывает Украину прекратить пытки и жестокое обращение с пленными