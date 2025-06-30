https://ria.ru/20250630/oon-2026329773.html

ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными

ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными - РИА Новости, 30.06.2025

ООН призвала Украину немедленно прекратить пытки над пленными

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:58:00+03:00

2025-06-30T15:58:00+03:00

2025-06-30T16:05:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 май 2025 года."УВКПЧ продолжает выступать за выполнение рекомендаций, содержащихся в его предыдущих докладах, большинство из которых остаются актуальными. Нарушения, зафиксированные в текущем отчетном периоде, подчеркивают необходимость дальнейшего прогресса в защите прав человека и, в частности, выполнения следующих рекомендаций… Украине… Немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными и задержанными в связи с конфликтом, удерживаемыми Украиной", - сказано в документе.В отчете говорится, что большинство военнопленных, задержанных Украиной, подвергались пыткам, и что по меньшей мере 170 заключенных в Украине за "сотрудничество" с Россией также подвергались пыткам.

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