ООН задокументировала нападения на прихожан УПЦ на Украине
УВКПЧ ООН задокументировало новые нападения на прихожан УПЦ на Украине
© СПЖОбщина канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине
© СПЖ
Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) задокументировало новые нападения на прихожан УПЦ на Украине в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, говорится в докладе УВКПЧ о положении в области прав человека на Украине в этом периоде.
"В течение отчетного периода УВКПЧ также задокументировало дальнейшие нападения на членов и сторонников УПЦ. В селе Верхние Становцы Черновицкой области 9 апреля 2025 года группа неизвестных лиц попыталась захватить церковное здание УПЦ и при этом напала на прихожан, используя деревянные палки, перцовый баллончик и розги. УПЦ сообщила о ранениях среди своих приверженцев. Три дня спустя аналогичное нападение привело к тому, что прихожанам УПЦ пришлось покинуть храм. По состоянию на конец отчетного периода они не смогли вернуться", - сказано в документе.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.