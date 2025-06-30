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В Британии рассказали о кровавом плане по разделу России

В Британии рассказали о кровавом плане по разделу России - РИА Новости, 30.06.2025

В Британии рассказали о кровавом плане по разделу России

Страны Запада заинтересованы в разделении России на части, чтобы потом ее ограбить, заявила заместитель председателя Коммунистической партии Великобритании... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T05:03:00+03:00

2025-06-30T05:03:00+03:00

2025-06-30T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Страны Запада заинтересованы в разделении России на части, чтобы потом ее ограбить, заявила заместитель председателя Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар на YouTube."Если внимательно посмотреть на конфликт Украины с Россией, можно увидеть, что это часть борьбы Запада за ресурсы России и за смену режима. Сейчас Москва проводит независимую и антиимпериалистическую политику. Конечно, им это не нравится. <…> Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы с ними легче было справиться. Пока эти страны будут воевать друг с другом, Запад будет получать сверхприбыль", — сказала она.Политик также добавила, что к концу 20 века экономика стран НАТО также находилась в глубоком кризисе, и распад Восточного блока позволил им стабилизироваться за счет разграбления бывших социалистических стран. По ее словам, Запад снова в тяжелой экономической ситуации и надеется удержаться с помощью разграбления крупнейшей страны мира.Ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение. Глава государства отметил, что раздел Советского Союза, а затем и России стал основной и общей целью Запада. Он особо подчеркнул, что Москве пришлось реагировать на попытки западных стран переделывать мир под себя после распада СССР, которые довели до опасной ситуации.

https://ria.ru/20250628/koshkovich-2025996672.html

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