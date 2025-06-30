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В ОДКБ призвали выработать позиции по наиболее острым проблемам

В ОДКБ призвали выработать позиции по наиболее острым проблемам - РИА Новости, 30.06.2025

В ОДКБ призвали выработать позиции по наиболее острым проблемам

События в мире требуют выработки в ОДКБ согласованных позиций по наиболее острым проблемам, заявил глава внешнеполитического ведомства Киргизии Жээнбек Кулубаев РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:31:00+03:00

2025-06-30T10:31:00+03:00

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн – РИА Новости. События в мире требуют выработки в ОДКБ согласованных позиций по наиболее острым проблемам, заявил глава внешнеполитического ведомства Киргизии Жээнбек Кулубаев по итогам заседания Совета министров иностранных дел. "В условиях нестабильной международной обстановки вопросы коллективной безопасности становятся не просто приоритетом, а стратегическим императивом для всех государств-членов ОДКБ. Последние события как в регионе, так и в мире в целом диктуют необходимость выработки согласованных позиций по наиболее острым проблемам, затрагивающим различные аспекты безопасности и стабильности государств-членов нашей организации", - заявил министр. Он рассказал, что на заседании СМИД в Киргизии были проведены содержательные и открытые обсуждения по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, внешнеполитической координации и дальнейшего укрепления взаимодействия между странами организации. Главы делегации рассмотрели ключевые вопросы, касающиеся безопасности в Центральной Азии и регионе в целом. "Особое внимание было уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, которые остаются главными вызовами в современном мире. Были приняты решения о дальнейшей координации усилий для повышения оперативности и эффективности наших действий. В ходе заседания подписаны заявления министров иностранных дел, направленные на противодействие радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму, на развитие международной информационной безопасности, а также по созданию регионального центра ООН по целям области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - уточнил глава МИД. Кулубаев добавил, что Бишкек подтверждает свою приверженность принципам коллективной безопасности и солидарности, лежащим в основе ОДКБ, и выступает за углубление практического взаимодействия, включая совместные учения, обмен опытом и расширение партнерства с другими международными и региональными организациями. "В этом ключе нами была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между ОДКБ, ШОС и СНГ", - сказал он. "Мы уверены, что достигнутые сегодня договоренности послужат надежной основой для дальнейшего углубления интеграционных процессов и повышения эффективности коллективной безопасности в нашем регионе. Кыргызская Республика продолжит вкладывать все необходимые усилия в реализацию этих решений, а также в укрепление добрососедских отношений со всеми государствами-членами. Эта встреча в очередной раз является отражением высокого уровня доверия и взаимного уважения между нашими странами, а также подтверждением решимости совместно работать над обеспечением мира и стабильности в нашем регионе", - подытожил глава МИД Киргизии. В киргизской Чолпон-Ате в понедельник прошло заседание совета министров иностранных дел ОДКБ с участием главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. -0-

https://ria.ru/20250621/mid-2024533860.html

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в мире, киргизия, центральная азия, бишкек, сергей лавров, одкб