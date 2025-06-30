https://ria.ru/20250630/obstrel-2026406492.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные ударили по Донецку и Горловке, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:59:00+03:00

2025-06-30T23:59:00+03:00

2025-06-30T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

вооруженные силы украины

днр

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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили по Донецку и Горловке, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram."Один мирный житель Республики погиб, еще трое, включая подростка, ранены", — уточнил он.Украинские боевики регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам и мирным районам российских регионов. Донецк и Горловка подвергаются обстрелам ВСУ с 2014 года.

https://ria.ru/20250426/svyaschennik-2013537334.html

https://ria.ru/20250629/ataka-2026124247.html

донецк

горловка

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ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке 2025-06-30T23:59 true PT0M21S

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донецк, горловка, вооруженные силы украины, днр