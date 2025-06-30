ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили по Донецку и Горловке, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.
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"Один мирный житель Республики погиб, еще трое, включая подростка, ранены", — уточнил он.
- ВСУ вечером ударили по Донецку дальнобойными ракетами авиационного базирования.
- Погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина.
- Удар пришелся на Ворошиловский район.
- Пострадали торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк, на месте атаки возник пожар.
- Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
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- В Горловке при атаке БПЛА-камикадзе пострадал мужчина 2006 года рождения.
- Под удар попал Центрально-Городской район.
- Уничтожено одно и повреждены 12 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры в Калининском (поликлиника, общежитие, три котельные), Никитовском (аптека), Центрально-Городском (отделение банка) районах Горловки.
- Раненым оказывают квалифицированную медпомощь.
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