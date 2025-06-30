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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:59 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/obstrel-2026406492.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские военные ударили по Донецку и Горловке, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:59:00+03:00
2025-06-30T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили по Донецку и Горловке, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram."Один мирный житель Республики погиб, еще трое, включая подростка, ранены", — уточнил он.Украинские боевики регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам и мирным районам российских регионов. Донецк и Горловка подвергаются обстрелам ВСУ с 2014 года.
https://ria.ru/20250426/svyaschennik-2013537334.html
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донецк
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ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке
ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке
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донецк, горловка, вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, ДНР

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили по Донецку и Горловке, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.
«
"Один мирный житель Республики погиб, еще трое, включая подростка, ранены", — уточнил он.
  • ВСУ вечером ударили по Донецку дальнобойными ракетами авиационного базирования.
  • Погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина.
  • Удар пришелся на Ворошиловский район.
  • Пострадали торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк, на месте атаки возник пожар.
  • Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
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  • В Горловке при атаке БПЛА-камикадзе пострадал мужчина 2006 года рождения.
  • Под удар попал Центрально-Городской район.
  • Уничтожено одно и повреждены 12 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры в Калининском (поликлиника, общежитие, три котельные), Никитовском (аптека), Центрально-Городском (отделение банка) районах Горловки.
  • Раненым оказывают квалифицированную медпомощь.
Украинские боевики регулярно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам и мирным районам российских регионов. Донецк и Горловка подвергаются обстрелам ВСУ с 2014 года.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаВооруженные силы УкраиныДНР
 
 
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