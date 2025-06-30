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ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР
ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска атаковали город Ясиноватая в ДНР, предварительно, никто не пострадал, критических повреждений не зафиксировано, сообщил врио главы... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:54:00+03:00
2025-06-30T23:54:00+03:00
2025-06-30T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Ясиноватая в ДНР, предварительно, никто не пострадал, критических повреждений не зафиксировано, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев в Telegram-канале. "Город подвергся атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Важная информация на данный момент: по предварительным данным, пострадавших нет; критического ущерба инфраструктуре не зафиксировано - свет, газ, водоснабжение работают в штатном режиме; все экстренные службы приведены в повышенную готовность и контролируют обстановку", - написал Пеняев. Ранее в понедельник вечером корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки по меньшей мере погибла одна женщина, возник пожар на территории местного рынка, горят торговые ряды.
https://ria.ru/20250630/vsu-2026399168.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР
Пеняев: ВСУ атаковали Ясиноватую в ДНР, пострадавших нет