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ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:54 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/obstrel-2026406172.html
ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР
ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска атаковали город Ясиноватая в ДНР, предварительно, никто не пострадал, критических повреждений не зафиксировано, сообщил врио главы... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:54:00+03:00
2025-06-30T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Ясиноватая в ДНР, предварительно, никто не пострадал, критических повреждений не зафиксировано, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев в Telegram-канале. "Город подвергся атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Важная информация на данный момент: по предварительным данным, пострадавших нет; критического ущерба инфраструктуре не зафиксировано - свет, газ, водоснабжение работают в штатном режиме; все экстренные службы приведены в повышенную готовность и контролируют обстановку", - написал Пеняев. Ранее в понедельник вечером корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки по меньшей мере погибла одна женщина, возник пожар на территории местного рынка, горят торговые ряды.
https://ria.ru/20250630/vsu-2026399168.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по Ясиноватой в ДНР

Пеняев: ВСУ атаковали Ясиноватую в ДНР, пострадавших нет

© РИА Новости / Мария МарикянМужчина демонстрирует осколок от снаряда
Мужчина демонстрирует осколок от снаряда - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Мужчина демонстрирует осколок от снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Ясиноватая в ДНР, предварительно, никто не пострадал, критических повреждений не зафиксировано, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев в Telegram-канале.
"Город подвергся атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Важная информация на данный момент: по предварительным данным, пострадавших нет; критического ущерба инфраструктуре не зафиксировано - свет, газ, водоснабжение работают в штатном режиме; все экстренные службы приведены в повышенную готовность и контролируют обстановку", - написал Пеняев.
Ранее в понедельник вечером корреспондент РИА Новости сообщал, что боевики ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, в результате атаки по меньшей мере погибла одна женщина, возник пожар на территории местного рынка, горят торговые ряды.
ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
ВСУ ударили по рынку в центре Донецка
Вчера, 22:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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