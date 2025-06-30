https://ria.ru/20250630/nato-2026223428.html

Увеличение бюджетов НАТО приведет к краху альянса, заявил Лавров

Увеличение бюджетов НАТО приведет к краху альянса, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2025

Увеличение бюджетов НАТО приведет к краху альянса, заявил Лавров

Катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:16:00+03:00

2025-06-30T10:16:00+03:00

2025-06-30T10:26:00+03:00

нато

сергей лавров

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - РИА Новости. Катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного – ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.Как напомнил Лавров, Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не "выдуманными из пальца угрозами", как это делают в НАТО.

https://ria.ru/20250629/zelenskij-2026177424.html

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2025

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нато, сергей лавров