https://ria.ru/20250630/moskva-2026279920.html

Ефимов: готовность моста-паруса в районе Новозаводской улицы превышает 15%

Ефимов: готовность моста-паруса в районе Новозаводской улицы превышает 15% - РИА Новости, 30.06.2025

Ефимов: готовность моста-паруса в районе Новозаводской улицы превышает 15%

Готовность моста-паруса, строящегося в районе Новозаводской улицы на западе Москвы, превышает 15%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:14:00+03:00

2025-06-30T14:14:00+03:00

2025-06-30T14:14:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

мневниковская пойма

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

гкнпц имени м. в. хруничева

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Готовность моста-паруса, строящегося в районе Новозаводской улицы на западе Москвы, превышает 15%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Объект построят без использования уже классического метода надвижки пролетного строения. Вместо этого специалисты соорудили временный мост-стапель – подобие лесов, с которого у них есть возможность производить сборку конструкций пролетного строения в навес, с помощью кранов. Такой способ позволяет вести работы без остановки навигации электросудов по Москве-реке", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.Протяженность моста составит 250 метров, ширина – почти 30 метров. Здесь организуют четыре полосы движения автотранспорта, а для пешеходов сделают тротуары. Над одной из опор моста установят пилон высотой 86 метров, который придаст сооружению сходство с парусом, указывается в сообщении.Сейчас в русле Москвы-реки забетонированы две опоры из трех и отсыпаны два полуострова.Новый мост свяжет Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники и улучшит транспортную доступность строящегося кластера в Мнёвниковской пойме и Национального космического центра на территории ГКНПЦ имени Хруничева, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.Кроме того, в будущем будет проведут капитальный ремонт Новозаводской улицы и реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть.

https://ria.ru/20250630/efimov-2025909757.html

https://ria.ru/20250630/efimov-2025908378.html

москва

мневниковская пойма

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городское хозяйство москвы, москва, мневниковская пойма, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, гкнпц имени м. в. хруничева, градостроительный комплекс москвы