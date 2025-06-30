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МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 30.06.2025
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15:20 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/moshennik-2026319972.html
МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества
МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 30.06.2025
МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества
Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:20:00+03:00
2025-06-30T15:20:00+03:00
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красный крест
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "От имении поддельного аккаунта "Комитета Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)", - говорится в сообщении МВД со ссылкой на телеграм-канал МККК. В ведомстве пояснили, что аферисты могут выдавать зараженные файлы за список военных, фотоальбом пленных или даже приложение Красного Креста. "Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди", - говорится в материалах, опубликованных полицейскими. В ведомстве предупредили, что подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk.
https://ria.ru/20250625/mvd-2025321126.html
https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009467932.html
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), министерство внутренних дел рф (мвд россии), красный крест
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Красный Крест
МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества

МВД: мошенники от имени Красного Креста отправляют семьям военных вирусные файлы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"От имении поддельного аккаунта "Комитета Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)", - говорится в сообщении МВД со ссылкой на телеграм-канал МККК.
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25 июня, 13:27
В ведомстве пояснили, что аферисты могут выдавать зараженные файлы за список военных, фотоальбом пленных или даже приложение Красного Креста.
"Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди", - говорится в материалах, опубликованных полицейскими.
В ведомстве предупредили, что подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk.
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В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Красный Крест
 
 
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