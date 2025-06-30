https://ria.ru/20250630/moshennik-2026319972.html

МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества

МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 30.06.2025

МВД предупредило семьи военных о новой схеме мошенничества

Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:20:00+03:00

2025-06-30T15:20:00+03:00

2025-06-30T15:20:00+03:00

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

красный крест

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного Креста (МККК) и массово рассылают семьям военнослужащих вредоносные файлы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "От имении поддельного аккаунта "Комитета Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы (.apk)", - говорится в сообщении МВД со ссылкой на телеграм-канал МККК. В ведомстве пояснили, что аферисты могут выдавать зараженные файлы за список военных, фотоальбом пленных или даже приложение Красного Креста. "Установите приложение, чтобы подать запрос на поиск среди пленных бойцов СВО. Запросы принимаются по очереди", - говорится в материалах, опубликованных полицейскими. В ведомстве предупредили, что подобный файл-ловушка всегда будет с расширением .apk.

https://ria.ru/20250625/mvd-2025321126.html

https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009467932.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, международный комитет красного креста (мккк), министерство внутренних дел рф (мвд россии), красный крест