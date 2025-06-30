Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в манипуляции тарифами - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/moldaviya-2026182860.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в манипуляции тарифами
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в манипуляции тарифами - РИА Новости, 30.06.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в манипуляции тарифами
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат обвинил власти страны в умышленном завышении тарифов на энергоресурсы с целью манипуляции общественным мнением перед... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T00:17:00+03:00
2025-06-30T00:17:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
владимир филат
газпром
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899744510_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_c8896f8a474ee30bc23b073ef7538f34.jpg
КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат обвинил власти страны в умышленном завышении тарифов на энергоресурсы с целью манипуляции общественным мнением перед парламентскими выборами. Выборы нового состава законодательного собрания Молдавии назначены на 28 сентября. "Тарифы на газ и электроэнергию должны были быть снижены уже давно, но правительство сохраняет их на высоком уровне искусственно — чтобы затем, накануне выборов, представить понижение как "героическое достижение", - сказал Филат в эфире телеканала "Первый в Молдове". Политик напомнил, что накануне президентских выборов в Молдавии власти пообещали гражданам многое, в том числе сбалансированные тарифы на энергоресурсы, но сразу после выборов произошёл тарифный шок. По словам Филата, перед парламентскими выборами власти применяют ту же схему: "обещания, тишина, а потом — возможно, новый вал подорожаний". Экс-премьер считает, что месседж о снижении тарифов используют для агитации, он будет сопровождаться громкими заявлениями, призванными отвлечь от реального положения дел. "Они скажут, что это результат борьбы за "энергетическую независимость", что "выстояли под давлением Востока", обязательно упомянут имя (президента РФ Владимира - ред.) Путина - ради политического веса. Но на самом деле, всё, к чему они прикасаются, превращается в кризис", - добавил Филат. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250226/moldavija-2001790376.html
https://ria.ru/20250629/shor-2026107436.html
https://ria.ru/20250628/moldaviya-2025997313.html
https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013051692.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899744510_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_774d788e983dca0881dcf0e1a4da0304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, россия, владимир филат, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Владимир Филат, Газпром, В мире
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в манипуляции тарифами

Владимир Филат обвинил власти Молдавии в манипуляции тарифами перед выборами

© AP Photo / Yves LoggheВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат обвинил власти страны в умышленном завышении тарифов на энергоресурсы с целью манипуляции общественным мнением перед парламентскими выборами.
Выборы нового состава законодательного собрания Молдавии назначены на 28 сентября.
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Экс-премьер Молдавии предрек новый энергетический кризис в стране
26 февраля, 18:19
"Тарифы на газ и электроэнергию должны были быть снижены уже давно, но правительство сохраняет их на высоком уровне искусственно — чтобы затем, накануне выборов, представить понижение как "героическое достижение", - сказал Филат в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Политик напомнил, что накануне президентских выборов в Молдавии власти пообещали гражданам многое, в том числе сбалансированные тарифы на энергоресурсы, но сразу после выборов произошёл тарифный шок. По словам Филата, перед парламентскими выборами власти применяют ту же схему: "обещания, тишина, а потом — возможно, новый вал подорожаний".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Шор: ЕС поглощает Молдавию под видом упрощения торговых процедур
Вчера, 09:41
Экс-премьер считает, что месседж о снижении тарифов используют для агитации, он будет сопровождаться громкими заявлениями, призванными отвлечь от реального положения дел.
"Они скажут, что это результат борьбы за "энергетическую независимость", что "выстояли под давлением Востока", обязательно упомянут имя (президента РФ Владимира - ред.) Путина - ради политического веса. Но на самом деле, всё, к чему они прикасаются, превращается в кризис", - добавил Филат.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Экс-президент Молдавии сравнил продажу порта Джурджулешты с изменой родине
28 июня, 11:11
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подкупе избирателей
23 апреля, 21:00
 
МолдавияКишиневРоссияВладимир ФилатГазпромВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала