https://ria.ru/20250630/moldaviya-2026182860.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в манипуляции тарифами

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в манипуляции тарифами - РИА Новости, 30.06.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в манипуляции тарифами

Экс-премьер Молдавии Владимир Филат обвинил власти страны в умышленном завышении тарифов на энергоресурсы с целью манипуляции общественным мнением перед... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:17:00+03:00

2025-06-30T00:17:00+03:00

2025-06-30T00:17:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат обвинил власти страны в умышленном завышении тарифов на энергоресурсы с целью манипуляции общественным мнением перед парламентскими выборами. Выборы нового состава законодательного собрания Молдавии назначены на 28 сентября. "Тарифы на газ и электроэнергию должны были быть снижены уже давно, но правительство сохраняет их на высоком уровне искусственно — чтобы затем, накануне выборов, представить понижение как "героическое достижение", - сказал Филат в эфире телеканала "Первый в Молдове". Политик напомнил, что накануне президентских выборов в Молдавии власти пообещали гражданам многое, в том числе сбалансированные тарифы на энергоресурсы, но сразу после выборов произошёл тарифный шок. По словам Филата, перед парламентскими выборами власти применяют ту же схему: "обещания, тишина, а потом — возможно, новый вал подорожаний". Экс-премьер считает, что месседж о снижении тарифов используют для агитации, он будет сопровождаться громкими заявлениями, призванными отвлечь от реального положения дел. "Они скажут, что это результат борьбы за "энергетическую независимость", что "выстояли под давлением Востока", обязательно упомянут имя (президента РФ Владимира - ред.) Путина - ради политического веса. Но на самом деле, всё, к чему они прикасаются, превращается в кризис", - добавил Филат. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250226/moldavija-2001790376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, кишинев, россия, владимир филат, газпром, в мире