https://ria.ru/20250630/moldavija-2026318403.html

В Молдавии уничтожают независимую прессу, заявил депутат

В Молдавии уничтожают независимую прессу, заявил депутат - РИА Новости, 30.06.2025

В Молдавии уничтожают независимую прессу, заявил депутат

Сегмент независимой прессы в Молдавии в последние годы методично уничтожается, а внешнее финансирование направляется только в провластные СМИ, заявил депутат... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:15:00+03:00

2025-06-30T15:15:00+03:00

2025-06-30T15:15:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

василий боля

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Сегмент независимой прессы в Молдавии в последние годы методично уничтожается, а внешнее финансирование направляется только в провластные СМИ, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного политического блока "Победа" Василий Боля. "В последние годы сегмент независимой прессы методично уничтожается. Рекламный рынок был монополизирован, а внешнее финансирование направлялось только в "одобренные" СМИ", - написал Боля в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что тем не менее критически мыслящих людей невозможно заставить замолчать. "Они ушли в интернет, где различные программы, подкасты и независимые журналисты предлагают реальные и разнообразные точки зрения, отличающиеся от основной линии партии (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Телевидение сдает свои позиции. Те, кто пытаются все это контролировать, на самом деле демонстрируют свой страх перед правдой", - подчеркнул Боля. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250608/vlasti-2021621595.html

https://ria.ru/20250526/posol-2019043031.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, евгения гуцул