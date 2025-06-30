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Минфин предложил повысить госпошлины для автовладельцев - РИА Новости, 30.06.2025
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18:34 30.06.2025 (обновлено: 23:46 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/minfin-2026376929.html
Минфин предложил повысить госпошлины для автовладельцев
Минфин предложил повысить госпошлины для автовладельцев - РИА Новости, 30.06.2025
Минфин предложил повысить госпошлины для автовладельцев
Минфин РФ предлагает с сентября 2025 года повысить ряд госпошлин для автовладельцев, а также ввести новые пошлины для мигрантов, следует из поправок в Налоговый РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:34:00+03:00
2025-06-30T23:46:00+03:00
экономика
авто
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минфин РФ предлагает с сентября 2025 года повысить ряд госпошлин для автовладельцев, а также ввести новые пошлины для мигрантов, следует из поправок в Налоговый кодекс, разработанных министерством и имеющихся в распоряжении РИА Новости. Законопроект одобрен на комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами обсуждения. Согласно документу, предлагается повысить пошлину на получение паспорта транспортного средства (ПТС) до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства - до 525 рублей вместо нынешних 350 рублей. Также предлагается увеличить плату за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе с 2000 рублей до 4000 рублей, а изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения - с 3000 рублей до 6000 рублей. Кроме того, предлагается повысить пошлины за выдачу международного водительского удостоверения с 1600 рублей до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов с 1500 рублей 2250 рублей, а за его продление - с 1000 рублей до 1500 рублей. За выдачу госзнаков транспортных средств "Транзит" на металле для автомобилей и прицепов пошлина может вырасти с 1600 рублей до 2400 рублей, а за выдачу регистрационного знака на мотоциклы и прицепы - с 1500 рублей до 2250 рублей. Помимо этого законопроектом предлагается ряд изменений в пошлинах для мигрантов. Так, предлагается ввести пошлину за постановку на учет по месту пребывания иностранца в размере 500 рублей, а за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Пошлину за выдачу или переоформление патента планируется установить в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу придется заплатить также 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей. Пошлину за регистрацию иностранца по месту жительства предлагается повысить с нынешних 420 рублей до 1000 рублей, следует из поправок Минфина. Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006220922.html
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экономика, авто, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил повысить госпошлины для автовладельцев

Минфин предложил повысить пошлины для водителей и ввести новые для мигрантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минфин РФ предлагает с сентября 2025 года повысить ряд госпошлин для автовладельцев, а также ввести новые пошлины для мигрантов, следует из поправок в Налоговый кодекс, разработанных министерством и имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Законопроект одобрен на комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами обсуждения.
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Согласно документу, предлагается повысить пошлину на получение паспорта транспортного средства (ПТС) до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства - до 525 рублей вместо нынешних 350 рублей.
Также предлагается увеличить плату за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе с 2000 рублей до 4000 рублей, а изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения - с 3000 рублей до 6000 рублей.
Кроме того, предлагается повысить пошлины за выдачу международного водительского удостоверения с 1600 рублей до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов с 1500 рублей 2250 рублей, а за его продление - с 1000 рублей до 1500 рублей. За выдачу госзнаков транспортных средств "Транзит" на металле для автомобилей и прицепов пошлина может вырасти с 1600 рублей до 2400 рублей, а за выдачу регистрационного знака на мотоциклы и прицепы - с 1500 рублей до 2250 рублей.
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Помимо этого законопроектом предлагается ряд изменений в пошлинах для мигрантов. Так, предлагается ввести пошлину за постановку на учет по месту пребывания иностранца в размере 500 рублей, а за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Пошлину за выдачу или переоформление патента планируется установить в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу придется заплатить также 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей.
Пошлину за регистрацию иностранца по месту жительства предлагается повысить с нынешних 420 рублей до 1000 рублей, следует из поправок Минфина.
Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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