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МИД Белоруссии оценил ситуацию с правами человека в ЕС - РИА Новости, 30.06.2025
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14:52 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/mid-2026311489.html
МИД Белоруссии оценил ситуацию с правами человека в ЕС
МИД Белоруссии оценил ситуацию с правами человека в ЕС - РИА Новости, 30.06.2025
МИД Белоруссии оценил ситуацию с правами человека в ЕС
Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Ирина Величко заявила, что ситуация с правами человека в ЕС далека от того, чтобы быть... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:52:00+03:00
2025-06-30T14:52:00+03:00
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Ирина Величко заявила, что ситуация с правами человека в ЕС далека от того, чтобы быть примером для подражания. Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление дипломат сделала в штаб-квартире ОБСЕ в Вене во время презентации второго совместного доклада министерств иностранных дел Белоруссии и России, посвященного соблюдению прав человека в отдельных странах. Этот документ, как рассказала Величко, представляет собой честный и объективный взгляд на проблемные вопросы с соблюдением прав человека в отношении 43 стран. "Мы считаем, что над национальным досье по правам человека должны работать все страны без исключения. Проблемы есть у всех. Универсальность означает обязанность для всех. И страны Запада – не исключение в этом… Как видно из доклада, в "райских садах", как сами себя называют представители ЕС, ситуация с правами человека далека от подражания", - сказала белорусский дипломат. По ее словам, для западных стран характерны такие проблемы, как системная дискриминация в обществе, возрождение практик расового превосходства и неонацистского толка, запреты на свободу передвижения, посягательства на личную неприкосновенность, силовые разгоны мирных протестующих, выступающих за улучшение социально-экономических прав населения, нарушения прав беженцев и мигрантов, блокировка доступа к СМИ, которые вещают альтернативную правительственной точку зрения. Особо Величко отметила практику выталкивания в сопредельные с ЕС страны беженцев и мигрантов, ищущих убежище на Западе от конфликтов и войн. "Не могут не беспокоить непрекращающиеся случаи прославления нацистских преступников Второй мировой войны и поддержка их последователей... При этом Польша и Литва сносят памятники, возведенные в честь советских воинов, павших за их освобождение от фашистских захватчиков", - сказала она. Величко подчеркнула, что "наличие здоровой ситуации с правами человека в странах так называемой развитой демократии – сегодня объективная необходимость". "Ведь нестабильная Европа может привести к конфликтам в регионе и создать проблемы всему миру. И нам небезразлично, в частности моей стране, которая граничит с ЕС, какая ситуация с правами человека складывается, в частности в странах ЕС. Поэтому Запад должен внимательно следить и работать над улучшением ситуации с правами человека у себя дома, чтобы подавать пример всему миру", - отметила она. По словам дипломата, имеющиеся ресурсы, уровень развитости экономики и технологий позволяют обеспечивать высокий стандарт жизни своих граждан. "Однако на деле мы видим, как эти богатые ресурсы бездарно тратятся политическими элитами на гонку вооружений, а социально-экономические права своих граждан игнорируются", - констатировала она. Представитель Белоруссии также отметила полную оторванность политической элиты Запада от реальных потребностей своего общества. "Более того, политические амбиции Запада и привычка вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств, в том числе путем применения односторонних принудительных мер, имеют негативные последствия для граждан самого Запада. Как результат – растет напряженность, которая выливается в массовые протесты и силовые разгоны", - констатировала она.
https://ria.ru/20250630/mid-2026303163.html
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в мире, белоруссия, вена, россия, евросоюз, обсе
В мире, Белоруссия, Вена, Россия, Евросоюз, ОБСЕ
МИД Белоруссии оценил ситуацию с правами человека в ЕС

МИД Белоруссии: ситуация с правами человека в ЕС далека от подражания

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Ирина Величко заявила, что ситуация с правами человека в ЕС далека от того, чтобы быть примером для подражания.
Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление дипломат сделала в штаб-квартире ОБСЕ в Вене во время презентации второго совместного доклада министерств иностранных дел Белоруссии и России, посвященного соблюдению прав человека в отдельных странах. Этот документ, как рассказала Величко, представляет собой честный и объективный взгляд на проблемные вопросы с соблюдением прав человека в отношении 43 стран.
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МИД ожидает реакции Запада на доклад России и Белоруссии по правам человека
Вчера, 14:28
"Мы считаем, что над национальным досье по правам человека должны работать все страны без исключения. Проблемы есть у всех. Универсальность означает обязанность для всех. И страны Запада – не исключение в этом… Как видно из доклада, в "райских садах", как сами себя называют представители ЕС, ситуация с правами человека далека от подражания", - сказала белорусский дипломат.
По ее словам, для западных стран характерны такие проблемы, как системная дискриминация в обществе, возрождение практик расового превосходства и неонацистского толка, запреты на свободу передвижения, посягательства на личную неприкосновенность, силовые разгоны мирных протестующих, выступающих за улучшение социально-экономических прав населения, нарушения прав беженцев и мигрантов, блокировка доступа к СМИ, которые вещают альтернативную правительственной точку зрения.
Особо Величко отметила практику выталкивания в сопредельные с ЕС страны беженцев и мигрантов, ищущих убежище на Западе от конфликтов и войн. "Не могут не беспокоить непрекращающиеся случаи прославления нацистских преступников Второй мировой войны и поддержка их последователей... При этом Польша и Литва сносят памятники, возведенные в честь советских воинов, павших за их освобождение от фашистских захватчиков", - сказала она.
Величко подчеркнула, что "наличие здоровой ситуации с правами человека в странах так называемой развитой демократии – сегодня объективная необходимость". "Ведь нестабильная Европа может привести к конфликтам в регионе и создать проблемы всему миру. И нам небезразлично, в частности моей стране, которая граничит с ЕС, какая ситуация с правами человека складывается, в частности в странах ЕС. Поэтому Запад должен внимательно следить и работать над улучшением ситуации с правами человека у себя дома, чтобы подавать пример всему миру", - отметила она.
По словам дипломата, имеющиеся ресурсы, уровень развитости экономики и технологий позволяют обеспечивать высокий стандарт жизни своих граждан.
"Однако на деле мы видим, как эти богатые ресурсы бездарно тратятся политическими элитами на гонку вооружений, а социально-экономические права своих граждан игнорируются", - констатировала она.
Представитель Белоруссии также отметила полную оторванность политической элиты Запада от реальных потребностей своего общества. "Более того, политические амбиции Запада и привычка вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств, в том числе путем применения односторонних принудительных мер, имеют негативные последствия для граждан самого Запада. Как результат – растет напряженность, которая выливается в массовые протесты и силовые разгоны", - констатировала она.
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