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МИД ожидает реакции Запада на доклад России и Белоруссии по правам человека - РИА Новости, 30.06.2025
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14:28 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/mid-2026303163.html
МИД ожидает реакции Запада на доклад России и Белоруссии по правам человека
МИД ожидает реакции Запада на доклад России и Белоруссии по правам человека - РИА Новости, 30.06.2025
МИД ожидает реакции Запада на доклад России и Белоруссии по правам человека
Россия ожидает реакции западных представителей после публикации совместного доклада РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах, сообщил... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:28:00+03:00
2025-06-30T14:28:00+03:00
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия ожидает реакции западных представителей после публикации совместного доклада РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах, сообщил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. Как ранее сообщило российское внешнеполитическое ведомство, министерства иностранных дел России и Белоруссии в конце июня опубликовали второй совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Презентация документа, в том числе в онлайн-режиме, прошла 27 июня в ходе конференции "на полях" 59-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, а в понедельник, 30 июня, она состоялась в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. "Доклад только вышел. Думаю, сейчас они (представители стран Запада - ред.) ознакомятся с докладом, и будут наверняка обращения", - сказал Лукьянцев, отвечая на соответствующий вопрос. Собеседник агентства уточнил, что после публикации прошлого доклада западные страны выходили на неофициальные контакты с российской стороной. "Официально у них запрет на общение с нами. Но когда они читают этот доклад, понимают, что есть проблемы. У некоторых из государств, членов того же самого Евросоюза есть претензии даже в отношении друг друга", - отметил представитель МИД. Он пояснил, что представители этих стран в контактах с российской стороной не только комментируют некоторые фрагменты доклада, которые касаются непосредственно их стран, но и подтверждают правильность того, что Москва осветила проблемы, существующие в странах их коллег по Евросоюзу. "То есть они, как я понимаю, пытаются использовать наш доклад, в том числе для своих внутренних обсуждений в рамках Евросоюза. Потому что понимают, что есть проблемы. Существует Европейское агентство по основным правам человека Евросоюза, которое занимается рассмотрением ситуации в области прав человека внутри самого ЕС, и там бывают достаточно нелицеприятные оценки правозащитной ситуации, в том числе по проблемам с национальными меньшинствами в соответствующих странах. У них есть двусторонние претензии друг к другу. И наш доклад в том числе подтверждает наличие этих проблем. Поэтому для них это тоже полезный документ, как выясняется", - добавил Лукьянцев. При этом на вопрос, приведет ли публикация доклада к каким-либо существенным сдвигам в ситуации с правами человека, собеседник агентства отметил, что проблемы слишком глубокие. "Проблемы носят системный характер, и до тех пор пока не будет политической воли системно решать проблемы, каких-то изменений ожидать было бы, наверное, преждевременно", - заключил он.
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в мире, россия, белоруссия, григорий лукьянцев, оон, обсе, евросоюз
В мире, Россия, Белоруссия, Григорий Лукьянцев, ООН, ОБСЕ, Евросоюз
МИД ожидает реакции Запада на доклад России и Белоруссии по правам человека

МИД ждет реакции Запада после публикации совместного доклада России и Белоруссии

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия ожидает реакции западных представителей после публикации совместного доклада РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах, сообщил РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Как ранее сообщило российское внешнеполитическое ведомство, министерства иностранных дел России и Белоруссии в конце июня опубликовали второй совместный доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Презентация документа, в том числе в онлайн-режиме, прошла 27 июня в ходе конференции "на полях" 59-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, а в понедельник, 30 июня, она состоялась в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.
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"Доклад только вышел. Думаю, сейчас они (представители стран Запада - ред.) ознакомятся с докладом, и будут наверняка обращения", - сказал Лукьянцев, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник агентства уточнил, что после публикации прошлого доклада западные страны выходили на неофициальные контакты с российской стороной. "Официально у них запрет на общение с нами. Но когда они читают этот доклад, понимают, что есть проблемы. У некоторых из государств, членов того же самого Евросоюза есть претензии даже в отношении друг друга", - отметил представитель МИД.
Он пояснил, что представители этих стран в контактах с российской стороной не только комментируют некоторые фрагменты доклада, которые касаются непосредственно их стран, но и подтверждают правильность того, что Москва осветила проблемы, существующие в странах их коллег по Евросоюзу.
"То есть они, как я понимаю, пытаются использовать наш доклад, в том числе для своих внутренних обсуждений в рамках Евросоюза. Потому что понимают, что есть проблемы. Существует Европейское агентство по основным правам человека Евросоюза, которое занимается рассмотрением ситуации в области прав человека внутри самого ЕС, и там бывают достаточно нелицеприятные оценки правозащитной ситуации, в том числе по проблемам с национальными меньшинствами в соответствующих странах. У них есть двусторонние претензии друг к другу. И наш доклад в том числе подтверждает наличие этих проблем. Поэтому для них это тоже полезный документ, как выясняется", - добавил Лукьянцев.
При этом на вопрос, приведет ли публикация доклада к каким-либо существенным сдвигам в ситуации с правами человека, собеседник агентства отметил, что проблемы слишком глубокие. "Проблемы носят системный характер, и до тех пор пока не будет политической воли системно решать проблемы, каких-то изменений ожидать было бы, наверное, преждевременно", - заключил он.
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