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Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул компанию - РИА Новости, 30.06.2025
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16:29 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/mechel-2026336700.html
Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул компанию
Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул компанию - РИА Новости, 30.06.2025
Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул компанию
Гендиректор "Мечела" Олег Коржов, возглавлявший компанию более 10 лет, покинул свой пост, на его место пришел первый замгендиректора Игорь Хафизов, сообщила... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:29:00+03:00
2025-06-30T16:29:00+03:00
экономика
олег коржов
мечел
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гендиректор "Мечела" Олег Коржов, возглавлявший компанию более 10 лет, покинул свой пост, на его место пришел первый замгендиректора Игорь Хафизов, сообщила компания. "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о назначении первого заместителя генерального директора Игоря Хафизова генеральным директором компании. Данное решение было утверждено советом директоров компании и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший ПАО "Мечел" с 2014 года, покинул компанию", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что Коржов покинул пост 27 июня, а Хафизов вступил в должность с 28 июня сроком на год.
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экономика, олег коржов, мечел, россия
Экономика, Олег Коржов, Мечел, Россия
Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул компанию

Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул пост после более десяти лет работы

© Фото : ПАО "Мечел"Олег Коржов
Олег Коржов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : ПАО "Мечел"
Олег Коржов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гендиректор "Мечела" Олег Коржов, возглавлявший компанию более 10 лет, покинул свой пост, на его место пришел первый замгендиректора Игорь Хафизов, сообщила компания.
"Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о назначении первого заместителя генерального директора Игоря Хафизова генеральным директором компании. Данное решение было утверждено советом директоров компании и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший ПАО "Мечел" с 2014 года, покинул компанию", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что Коржов покинул пост 27 июня, а Хафизов вступил в должность с 28 июня сроком на год.
Екатерина Кривошеева - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника
Вчера, 10:38
 
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