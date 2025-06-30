https://ria.ru/20250630/mechel-2026336700.html

Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул компанию

Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул компанию - РИА Новости, 30.06.2025

Гендиректор "Мечела" Олег Коржов покинул компанию

Гендиректор "Мечела" Олег Коржов, возглавлявший компанию более 10 лет, покинул свой пост, на его место пришел первый замгендиректора Игорь Хафизов, сообщила... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:29:00+03:00

2025-06-30T16:29:00+03:00

2025-06-30T16:29:00+03:00

экономика

олег коржов

мечел

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гендиректор "Мечела" Олег Коржов, возглавлявший компанию более 10 лет, покинул свой пост, на его место пришел первый замгендиректора Игорь Хафизов, сообщила компания. "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о назначении первого заместителя генерального директора Игоря Хафизова генеральным директором компании. Данное решение было утверждено советом директоров компании и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший ПАО "Мечел" с 2014 года, покинул компанию", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что Коржов покинул пост 27 июня, а Хафизов вступил в должность с 28 июня сроком на год.

https://ria.ru/20250630/rzhd-2026228542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, олег коржов, мечел, россия