https://ria.ru/20250630/mchs-2026319730.html

МЧС разработало проект постановления о системах оповещения в России

МЧС разработало проект постановления о системах оповещения в России - РИА Новости, 30.06.2025

МЧС разработало проект постановления о системах оповещения в России

Техническая готовность всех систем оповещения на территории России к 2030 году должна составить 100%, а гарантированный охват населения средствами оповещения -... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:20:00+03:00

2025-06-30T15:20:00+03:00

2025-06-30T15:23:00+03:00

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Техническая готовность всех систем оповещения на территории России к 2030 году должна составить 100%, а гарантированный охват населения средствами оповещения - не менее 90%, нацеленный на это проект постановления правительства РФ разработан МЧС России и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как ожидается, документ может вступить в силу с 1 марта 2026 года. "Проект постановления направлен на увеличение охвата населения техническими средствами оповещения, повышение эффективности функционирования систем оповещения населения за счет определения единого подхода к формам и содержанию... критериям оценки готовности систем оповещения населения к использованию по предназначению и форме акта по результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения, а также на достижение к 2030 году показателей: не менее 90% населения должно гарантированно оповещаться техническими средствами оповещения, а уровень готовности систем оповещения населения должен быть доведен до 100%", - говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что проект постановления позволит упорядочить и обеспечить согласованные и эффективные действия органов государственной власти, местного самоуправления и организаций по оформлению паспортов и положений о системах оповещения населения, а также оценке их готовности к использованию по предназначению и оформлению актов по результатам комплексной проверки. По данным МЧС РФ, в субъектах страны функционируют 89 региональных систем оповещения населения, 2336 - муниципальных и 1747 - локальных (1448 - частная собственность), на которые должно распространяться действие указанного проекта постановления. "Их неготовность влечет за собой несвоевременные оповещение и эвакуацию населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. При этом возрастает риск гибели людей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера как в мирное время, так и в условиях военных конфликтов", - подчеркивается в пояснительной записке. Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно. Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.

https://ria.ru/20250531/mchs-2020090746.html

https://ria.ru/20241224/domofony-1990925880.html

https://ria.ru/20240214/putin-1927278910.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)