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В России обяжут маркировать специи, супы и дезодоранты - РИА Новости, 30.06.2025
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02:19 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/markirovka-2026188652.html
В России обяжут маркировать специи, супы и дезодоранты
В России обяжут маркировать специи, супы и дезодоранты - РИА Новости, 30.06.2025
В России обяжут маркировать специи, супы и дезодоранты
Маркировка станет обязательной для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция в России с 1 июля, это коснется, в частости,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:19:00+03:00
2025-06-30T02:19:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Маркировка станет обязательной для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция в России с 1 июля, это коснется, в частости, специй, супов и дезодорантов. В силу вступят соответствующие постановления правительства. Так, нанесение кодов маркировки станет обязательным для производителей и импортеров специй, соусов и суповых заготовок. Это коснется, к примеру, сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, готовых супов, бульонов или заготовок для их приготовления, уксуса и его заменителей, продуктов для приготовления соусов и готовых соусов. Также с 1 июля будет обязательным нанесение кодов маркировки на средства для волос - например, шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
https://ria.ru/20250601/kategorii-2020305645.html
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Дарья Буймова
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России обяжут маркировать специи, супы и дезодоранты

С 1 июля станет обязательной маркировка для специй, супов и дезодорантов

© Depositphotos.com / pikoso.kzСпеции
Специи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Depositphotos.com / pikoso.kz
Специи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Маркировка станет обязательной для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция в России с 1 июля, это коснется, в частости, специй, супов и дезодорантов. В силу вступят соответствующие постановления правительства.
Так, нанесение кодов маркировки станет обязательным для производителей и импортеров специй, соусов и суповых заготовок. Это коснется, к примеру, сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, готовых супов, бульонов или заготовок для их приготовления, уксуса и его заменителей, продуктов для приготовления соусов и готовых соусов.
Пирожные - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров
1 июня, 16:57
Также с 1 июля будет обязательным нанесение кодов маркировки на средства для волос - например, шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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