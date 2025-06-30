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Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 30.06.2025
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13:00 30.06.2025 (обновлено: 13:31 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/maks-2026280687.html
Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате
Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 30.06.2025
Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате
Авиасалон МАКС второй год подряд пройдет в онлайн-формате, в нынешнем году — с 22 по 27 июля, сообщили организаторы. РИА Новости, 30.06.2025
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технологии
жуковский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС второй год подряд пройдет в онлайн-формате, в нынешнем году — с 22 по 27 июля, сообщили организаторы.Авиасалон МАКС в 2024 году также проходил в онлайн-формате."Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Проект будет работать с 22 по 27 июля 2025 года на платформе официального сайта салона", — сообщили организаторы.Основная цель онлайн-выставки — показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS самолетостроение, вертолетостроение, космические аппараты и технологии и так далее.Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.
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технологии, жуковский, ростех, космос - риа наука, общество
Технологии, Жуковский, Ростех, Космос - РИА Наука, Общество
Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате

Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате с 22 по 27 июля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк Международный авиационно-космический салон МАКС
 Международный авиационно-космический салон МАКС - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный авиационно-космический салон МАКС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС второй год подряд пройдет в онлайн-формате, в нынешнем году — с 22 по 27 июля, сообщили организаторы.
Авиасалон МАКС в 2024 году также проходил в онлайн-формате.
"Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Проект будет работать с 22 по 27 июля 2025 года на платформе официального сайта салона", — сообщили организаторы.
Основная цель онлайн-выставки — показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS самолетостроение, вертолетостроение, космические аппараты и технологии и так далее.
Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.
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ТехнологииЖуковскийРостехКосмос - РИА НаукаОбщество
 
 
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