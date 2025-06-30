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Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате

Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 30.06.2025

Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате

Авиасалон МАКС второй год подряд пройдет в онлайн-формате, в нынешнем году — с 22 по 27 июля, сообщили организаторы. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:00:00+03:00

2025-06-30T13:00:00+03:00

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технологии

жуковский

ростех

космос - риа наука

общество

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Авиасалон МАКС второй год подряд пройдет в онлайн-формате, в нынешнем году — с 22 по 27 июля, сообщили организаторы.Авиасалон МАКС в 2024 году также проходил в онлайн-формате."Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Проект будет работать с 22 по 27 июля 2025 года на платформе официального сайта салона", — сообщили организаторы.Основная цель онлайн-выставки — показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS самолетостроение, вертолетостроение, космические аппараты и технологии и так далее.Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.

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технологии, жуковский, ростех, космос - риа наука, общество