https://ria.ru/20250630/lisa-2026329427.html

В Подмосковье спасли лису, застрявшую в очистных сооружениях

В Подмосковье спасли лису, застрявшую в очистных сооружениях - РИА Новости, 30.06.2025

В Подмосковье спасли лису, застрявшую в очистных сооружениях

Подмосковные спасатели в воскресенье вызволили из беды лисицу, застрявшую в очистных сооружениях на берегу озера Сенеж в Солнечногорском муниципальном округе... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:57:00+03:00

2025-06-30T15:57:00+03:00

2025-06-30T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подмосковные спасатели в воскресенье вызволили из беды лисицу, застрявшую в очистных сооружениях на берегу озера Сенеж в Солнечногорском муниципальном округе Подмосковья, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. Тревожный сигнал на пульт единой службы спасения "112" поступил от бдительных жителей деревни Осипово. "Со стороны очистных сооружений на берегу водоема доносился жалобный скулёж. Люди заподозрили, что в беду попало животное, и обратились за помощью спасателей", - говорится в сообщении. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели испуганного зверька, уставшего после безуспешных попыток самостоятельно выбраться из глубокой камеры и скользких стен очистных сооружений. Уставшую лисицу вызволили при помощи специального приспособления. Она была сильно переохлаждена и находилась в стрессе от произошедшего. "Спасатели осторожно смыли с нее грязь, насухо вытерли и согрели. После чего, убедившись в отсутствии травм, они поместили её в переноску и передали в ветеринарную службу", - резюмирует "Мособлпожспас".

https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), происшествия