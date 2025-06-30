В Подмосковье спасли лису, застрявшую в очистных сооружениях
В Подмосковье у озера Сенеж спасли застрявшую в очистных сооружениях лису
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"Лиса, застрявшая в очистных сооружениях на берегу озера Сенеж в Подмосковье
Лиса, застрявшая в очистных сооружениях на берегу озера Сенеж в Подмосковье
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подмосковные спасатели в воскресенье вызволили из беды лисицу, застрявшую в очистных сооружениях на берегу озера Сенеж в Солнечногорском муниципальном округе Подмосковья, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
Тревожный сигнал на пульт единой службы спасения "112" поступил от бдительных жителей деревни Осипово.
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"Со стороны очистных сооружений на берегу водоема доносился жалобный скулёж. Люди заподозрили, что в беду попало животное, и обратились за помощью спасателей", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели увидели испуганного зверька, уставшего после безуспешных попыток самостоятельно выбраться из глубокой камеры и скользких стен очистных сооружений.
Уставшую лисицу вызволили при помощи специального приспособления. Она была сильно переохлаждена и находилась в стрессе от произошедшего.
"Спасатели осторожно смыли с нее грязь, насухо вытерли и согрели. После чего, убедившись в отсутствии травм, они поместили её в переноску и передали в ветеринарную службу", - резюмирует "Мособлпожспас".
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