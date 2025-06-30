https://ria.ru/20250630/lgoty-2025970618.html

Эксперт перечислила льготы, которые положены пенсионерам в России

Эксперт перечислила льготы, которые положены пенсионерам в России - РИА Новости, 30.06.2025

Эксперт перечислила льготы, которые положены пенсионерам в России

Для российских пенсионеров предусмотрен ряд льгот. Подробнее о них агентству "Прайм" рассказала доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:15:00+03:00

2025-06-30T02:15:00+03:00

2025-06-30T02:15:00+03:00

общество

торгово-промышленная палата рф

россия

рэу имени г. в. плеханова

фарида мирзабалаева

пенсия

льготы

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Для российских пенсионеров предусмотрен ряд льгот. Подробнее о них агентству "Прайм" рассказала доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.По ее словам, пенсионерам предоставляются налоговые льготы на имущество, а также вычет на 6 соток по земельному налогу. Кроме того, регионы могут предоставлять льготы на проезд в транспорте в размере от 20 до 100%."Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям компенсируются расходы на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в два года", — добавила Мирзабалаева.Одиноко проживающим пенсионерам или тем, кто живет с неработающими родственниками пенсионного возраста, инвалидами I и (или) II групп может быть предоставлена компенсация оплаты капремонта. Для пенсионеров старше 70 лет в размере 50%, от 80 лет — в размере 100%.Узнать о льготах и порядке их получения можно на "Госуслугах" и сайте Социального фонда России.

https://ria.ru/20250623/pensiya-2024727252.html

https://ria.ru/20250621/dokhod-2024426561.html

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общество, торгово-промышленная палата рф, россия, рэу имени г. в. плеханова, фарида мирзабалаева, пенсия, льготы